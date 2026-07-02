ABD Başkan Yardımcısı Vance: Trump mecbur kalmadıkça İran'a ordu göndermeyecek

Katar'ın başkenti Doha'da yapılan görüşmelere de değinen Vance, “Şu anda görüşmeler iyi gidiyor. Henüz çok erken bir aşamadayız. Müzakerelerin başarılı olması için gerekenler yapılacak ama eğer nükleer programlarını yeniden kurmaya çalışırlarsa, denetimlere izin vermezlerse, birkaç gündür durdurdukları ticari gemilere ateş etmeye yeniden başlarlarsa o zaman elbette başkanın masada hala birçok seçeneği olacaktır” ifadelerini kullandı.