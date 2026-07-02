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ABD Başkan Yardımcısı Vance: Trump mecbur kalmadıkça İran'a ordu göndermeyecek

ABD Başkan Yardımcısı Vance: Trump mecbur kalmadıkça İran'a ordu göndermeyecek

08:412/07/2026, Perşembe
DHA
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ABD Başkan Yardımcısı JD Vance.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Başkan Donald Trump'ın ‘mecbur kalmadıkça’ orduyu İran'a göndermeyeceğini bildirdi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Virginia eyaletinde basın mensuplarına İran gündemine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Vance, Trump'ın ‘mecbur kalmadıkça’ ve ‘açıkça tanımlanmış bir amaç olmadıkça’ orduyu İran'a göndermeyeceğini taahhüt edebileceğini söyledi.

Katar'ın başkenti Doha'da yapılan görüşmelere de değinen Vance, “Şu anda görüşmeler iyi gidiyor. Henüz çok erken bir aşamadayız. Müzakerelerin başarılı olması için gerekenler yapılacak ama eğer nükleer programlarını yeniden kurmaya çalışırlarsa, denetimlere izin vermezlerse, birkaç gündür durdurdukları ticari gemilere ateş etmeye yeniden başlarlarsa o zaman elbette başkanın masada hala birçok seçeneği olacaktır” ifadelerini kullandı.


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