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Dünya

ABD Başkanı Biden'dan Kongre'ye F-16 mektubu: Türkiye'ye satışına onay verilsin

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin F-16 savaş uçağı filosunun modernizasyonu hakkında açıklama yaptı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Türkiye'nin F-16 savaş uçağı filosunun modernizasyonunu desteklediğini söyledi. Ancak Patel, ABD Kongresi'nin bu konuda kilit bir rol oynadığını da sözlerine ekledi. Öte yandan bu gelişmelerin ardından Biden'dan yeni bir hamle geldi. ABD Başkanı Biden, Türkiye'ye F-16 satışına izin vermesi için Kongre'ye mektup yazdı.

Semih Bozkuş
22:45 - 24/01/2024 Çarşamba
Güncelleme: 01:02 - 25/01/2024 Perşembe
Yeni Şafak
F-16 Savaş Uçağı (Foto: Arşiv)
F-16 Savaş Uçağı (Foto: Arşiv)

ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye'ye F-16 satışına onay vermesi için Kongre'ye mektup gönderdi.

"Joe Biden yönetimi destekliyor"

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Türkiye'nin F-16 savaş uçağı filosunun modernizasyonunu desteklediğini ancak ABD Kongresi'nin bu konuda kilit bir rol oynadığının farkında olduklarını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin F-16 savaş uçağı filosunun modernizasyonu hakkında açıklama yaptı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel yaptığı açıklamada, İsveç'in NATO üyeliğine Türkiye tarafından onay verilmesinin ABD tarafından memnuniyetle karşıladığını belirterek, Macaristan'ın da bu süreçte adım atmasını sabırsızlıkla beklediğini aktardı.

Kongre'yi öne sürdüler

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Türkiye'nin F-16 savaş uçağı filosunun modernizasyonunu desteklediğini belirten Patel, ancak ABD Kongresi'nin bu konuda kilit bir rol oynadığının farkında olduklarını belirtti.

Biden'dan Kongre'ye F-16 mektubu

Öte yandan bu gelişmelerin ardından ABD Başkanı Joe Biden'dan F-16 hamlesi geldi.

Biden'ın, Türkiye'ye 50milyar dolarlık F-16 satışına onay vermesi için Kongre'ye mektup yazdığı bildirildi.



#F-16
#Savaş Uçağı
#Modernizasyon
#ABD
#Türkiye
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