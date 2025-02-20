ABD Başkanı Trump: Ukrayna'da seçimlerin zamanı geldi

"Devlet Başkanı Şi ile harika bir ilişkimiz olduğunu düşünüyorum. Ama unutmayın, o Çin'i seviyor, ben de ABD'yi seviyorum. Yani burada biraz rekabet var, ancak Devlet Başkanı Şi ile olan ilişkimin harika bir ilişki olduğunu söyleyebilirim."