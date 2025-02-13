Trump'tan Rusya ve Çin'e flaş çağrı: Askeri bütçelerimizi yarıya indirelim

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile üçlü bir zirveye açık olduğunu söyledi. Olası görüşmede, mevkidaşlarına 'askeri bütçelerimizi yarıya indirelim' önerisinde bulunacağını ifade etti.
ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği imza töreninde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"Putin ve Zelenski ile verimli görüşmeler yaptık"
Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmeye yönelik güçlü bir adım attığını ve hem Rusya Devlet Başkanı Putin hem de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile çok verimli görüşmeler yaptığını kaydetti.
Rusya ve Çin'e flaş çağrı: Askeri bütçelerimizi yarıya indirelim
Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi ile üçlü zirve düşünüp düşünmediğine ilişkin soruya Trump, "Ortam biraz sakinleştiğinde bunu görebiliyorum. Her şeyi yoluna koyduğumuzda, ilk görüşmelerimden birini Çin Devlet Başkanı Şi ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile yapmak istiyorum. Onlara 'askeri bütçelerimizi yarıya indirelim' demek istiyorum ve bunu yapabiliriz." yanıtını verdi.