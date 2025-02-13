Trump döneminde Türkiye ile ABD arasındaki ticaret artacak

"ABD ile olan ticaret hacmimiz yaklaşık 40 milyar dolar seviyesinde ve bu güçlü stratejik bağın ekonomik yansımalarını somutlaştırıyor. Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler, uzun yıllara dayanan sağlam bir temele sahip. Son yıllarda iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım iş birliklerinin her geçen gün daha fazla ivme kazandığını görüyoruz. Başarılı bir şekilde geride bıraktığımız 2024'ün ardından, önümüzdeki dönemde Türk firmalarının ABD pazarına olan ilgisinin daha da artacağını öngörüyoruz. Bilindiği gibi ABD 330 milyondan fazla nüfusla 27 trilyon dolarlık bir pazara sahip. Bunun yanı sıra yeni ürün deneyimlerine açık ve tüketim alışkanlığı geniş bir toplum. Türk firmaların bu devasa pazarda değer oluşturabilecekleri ve henüz giriş yapmadıkları geniş bir alan mevcut."