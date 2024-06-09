ABD destekli büyük katliam: En az 210 kişi hayatını kaybetti

Uluslararası yargı kuruluşları ve dünya kamuoyunun ateşkes çağrılarına rağmen İsrail Gazze'de katliama devam ediyor. Önceki gün BM'nin 'Çocuk Katleden Ülke' listesine giren işgalciler dün de esirleri kurtarma bahanesiyle Nusayrat Kampı, El-Megazi Kampı ve El-Bureyc bölgelerinde en az 210 sivili katletti. Kampa baskın düzenleyen işgal güçlerinin çekilmesinin ardından büyük bir insanlık dramı ortaya çıktı.





SOKAKLARDA ONLARCA CESET KALDI

Yerel kaynaklar, sabah saatlerinden itibaren İsrail ordusunun kampa yönelik görülmemiş yoğunlukta saldırılar başlattığını ifade ederken kara, hava ve denizden bölgeye düzenlenen bombardımanlarda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 210 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırılarda 400 Filistinli ise yaralandı. Nusayrat Kampı'ndaki sivil savunma ekipleri, enkaz altında kalan kişileri kurtarmak için kısıtlı imkanlarla çalıştıklarını ve ölü sayısının daha fazla artabileceğini bildirdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Nusayrat Kampı'nın çeşitli bölgelerine savaş uçakları ve topçu atışlarıyla yoğun saldırılar düzenleyen İsrail ordusu, zırhlı araçlarla kampa girdi. İşgal güçlerinin bir süre sonra kamptan çekilmesinin ardından sokaklarda onlarca cansız bedenin bulunduğu aktarıldı. Yaralıların Nusayrat'taki El-Avde ve Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri hastanelerine getirildiği ancak hastanelerin yaralıları karşılamada yeterli olmadığı, ciddi şekilde ilaç, tıbbi malzeme ve yakıt sıkıntısı yaşandığı vurgulandı.





DÖRT ESİRİ KURTARDI

İşgal ordusu, öğle saatlerinde ise Nusayrat Kampı'nda düzenlediği saldırıyla 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı Operasyonu sırasında Hamas tarafından kaçırılan dört rehineyi kurtardığını ilan etti. Kurtarılan esirlerin isimlerinin Noa Argamani, Almog Meir Jan, Andrey Kozlov ve Shlomi Ziv olduğunu bildirdi.





GALLANT YÖNETTİ BİR ASKER ÖLDÜ

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, esirlerin kurtarıldığı operasyonu İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın komuta merkezinden bizzat yönettiğini ifade etti. Operasyona İsrail İç İstihbarat Servisi'nin (ŞABAK) de katıldığına vurgu yapan Hagari, çatışmalar sırasında bir İsrail askerinin de öldüğünü aktardı. İsrail medyası ise esirleri taşıyan askeri aracın Gazze'de teknik arıza nedeniyle hareket edemediğini ve esirlerin başka bir araca nakledilmek zorunda kalındığını belirterek, bu durumun büyük bir risk oluşturduğuna dikkat çekti.





İSRAİL BAZI ESİRLERİ ÖLDÜRDÜ

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde ise Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail ordusunun esirlerini kurtardığı operasyonda korkunç bir katliam yaptığını" belirtti. Ebu Ubeyde, İsrail'in "bazı esirleri kurtarmayı başardığını ancak bazılarını da öldürdüğünü" kaydetti.





İNSANİ YARDIM TIRI İLE SIZDILAR

Filistinli başka bir kaynak ise, İsrail özel kuvvetlerinin esirleri kurtarmak için sivil bir araç ve kapalı bir tır içinde Nusayrat'a sızdığını ifade etti. Kaynaklar, bu araç ve tırların Gazze'de yaygın şekilde bulunduğunu dile getirdi.





ABD'DEN DESTEK AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Joe Biden'ın 31 Mayıs'ta sunduğu ateşkes teklifine rağmen ABD yönetimi, İsrail ordusunun Gazze'deki katliamlarına destek olmaya devam ediyor. Axios'a bilgi veren üst düzey ABD yetkilileri, 210 kişinin öldüğü saldırıyı 'başarılı' olarak niteleyerek 'operasyonda' ABD'nin askeri birimlerinin de destek sağladığını söyledi. Operasyon sırasında Fransa'nın başkenti Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşen Biden, görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında esirlerin kurtarılmasından büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.





HAMAS: AĞIR KAYIP VERDiRDiK

Hamas Hareketi, işgalci İsrail'in dört esiri kurtardığı saldırıda Nusayrat Kampı'nda işlediği büyük katliama ilişkin yayınladığı açıklamada, savaşçıların işgal ordusuna karşı güçlü bir direniş göstererek ağır kayıplar verdirdiğini bildirdi. Açıklamada, İsrail'e ait bir Apache helikopterinin vurulduğu belirtilirken çok sayıda zırhlı aracın da tahrip edildiği aktarıldı. Açıklamada ayrıca, İsrail'in 8 ay sonra dört esiri kurtarabilmesinin yenilgisinin üzerini örtemeyeceğine vurgu yapıldı.,



