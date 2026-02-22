ABD elçisinden Siyonist çıkış

ABD’nin Tel Aviv Büyükelçisi Mike Huckabee, Tel Aviv’i ziyaret eden ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a verdiği röportajda, Gazze'de İsrail tarafından gerçekleştirilen soykırımda çocukların öldürülmesini ve "Tevrat'a dayalı Büyük İsrail" görüşünü savundu. Geçmişte İsrail’in ABD’deki casusu Pollard ile görüştüğü ortaya çıkan, ayrıca İsrail’in Gazze’de işlediği soykırımı savunarak sık sık ağlama duvarında görüntü veren Huckabee’nin bu sözleri, Washington’daki siyasette İsrail hakimiyetini bir kez daha gözler önüne serdi. Huckabee’nin açıklaması, ham Carlson’dan hem de röportajı takip eden sosyal medya kullanıcılarından geniş tepki topladı. ABD’li kullanıcılar, Washington yönetimlerinin İsrail’e teslimiyetini sorguladı.

İSRAİL HEPSİNİ ALMALI

Röportajda ABD’nin bölge siyaseti başta olmak üzere İsrail ve İran’daki gelişmeleri ele alan Carlson, röportaj sırasında İsrail’in “vadedilmiş topraklar” iddiasına ilişkin soru yöneltti. Huckabee, soruya İncil’e atıfta bulanarak cevap verdi. Carlson'un, "Bu Mısır'ın, Suriye'nin, Irak'ın, Ürdün'ün, Lübnan'ın ve Suudi Arabistan'ın bir kısmını kapsar. Yani tüm Orta Doğu'yu almak anlamına geliyor" diye çıkışması üzerine Huckabee, "İsrail'in onların hepsini alması iyi olurdu çünkü Tanrı onu onlara verdi." değerlendirmesinde bulundu. Teolojik olarak bu toprakların İsrail'e ait olduğunu iddia eden Huckabee ayrıca, İsrail’in bu sınırlar üzerinde tam egemenlik kurmasının yakın zamanda gerçekleşmesini beklemediğini ancak "teolojik ve tarihsel" olarak bunun Tanrı’nın vaadi olduğunu iddia ederek, şunları kaydetti: "Dolayısıyla İncil'e göre, evet, bu, Yahudi halkına sonsuza dek mülk olarak verilen vaat edilmiş topraklardır. Eğer bir gün İsrail bu toprakların tamamı üzerinde egemenlik veya kontrol kurarsa hepsini almaları sorun olmaz. Teolojik ve tarihsel olarak, Kutsal Yazılara göre, bu Tanrı'nın onlara vadettiği topraklardır." Carlson, "Peki Amerika neden bunu desteklemeli?" diye sorunca Huckabee, "Çünkü İncil böyle diyor ve bu kutsal bir hak." ifadelerini kullandı.

İSTESE GAZZE’DEKİ TÜM ÇOCUKLARI ÖLDÜRÜRDÜ

Huckabee’nin “Nil ve Fırat arasındaki bölgenin İsrail’in hakkı olduğu” şeklindeki yorumu, ABD’de aşırı milliyetçi Hristiyanların kabul ettiği bir yorum olarak öne çıkıyor. Buna göre, Eski Ahit’te tanrının Hz. İbrahim’e bugünkü Mısır’ın doğusunun yanı sıra, Ürdün, Suriye, Lübnan ve Irak’ı kapsayan Nil-Fırat arasını vadettiği inanılıyor. Bu vaadin de Hz. İbrahim’den sonra “İsrailoğullarına miras kalacağı” savunuluyor. Söz konusu yorum, Yahudi Siyonistlerin “Vadedilmiş toprak” yorumuyla örtüşüyor.Huckabee’nin röportajdaki skandalları zorlama İncil ve Eski Ahit yorumlarıyla kalmayarak insanlık dışı bir noktaya evrildi. Huckabee, Carlson'ın "14 yaşındaki Hamas militanlarının ölümleri hakkında ne hissediyorsun?" sorusuna "Eğer buna katılmışlarsa Tanrı yardım etsin" yanıtını verdi. Carlson'ın "14 yaşındaki çocuğun karar verme imkanı var mı, yetişkinler tarafından kullanıldığı için ölümü hak ediyor mu?" sorusuna da Huckabee, "Silah tutuyorsa, ayrıca İsrail isteseydi Gazze'de tüm çocukları bir günden kısa sürede öldürebilirdi ama yapmıyor" dedi.

ABD’NİN SIRTINDAKİ YÜK

Öte yandan, Huckabee’nin sözleri Carlson’un da tepkisine sebep oldu. Carlson, Suudi Arabistan merkezli "Rotana Haliciyye" televizyon kanalına verdiği röportajda, ülkesi ABD'nin içeride pek çok sorunla karşı karşıya olmasına rağmen dikkatlerin İsrail'e destek vermeye çevrilmesini eleştirerek "İsrail, ABD için çok büyük bir yük" ifadesini kullandı. Bazı ABD liderlerinin İsrail'e kendi ülkelerinden daha sadık olduğuna ve ihanet ettiğine işaret ederek ABD ile İsrail ilişkilerindeki temel sorunun bu olduğunu söyleyen Carlson, özellikle İsrail'e desteğiyle tanınan senatörler Ted Cruz ile Lindsey Graham gibi isimleri İsrail'in isteklerini kendi seçmeninin isteklerinin önünde tuttukları gerekçesiyle sert şekilde eleştirdi.

Ürdün ve S. Arabistan'dan tepki

Ürdün ve Suudi Arabistan Mike Huckabee’nin açıklamalarını kınadı. Ürdün Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu ifadelerin diplomatik teamülleri ihlal ettiği, bölge ülkelerinin egemenliğine zarar verdiği ve uluslararası hukuk ile Birleşmiş Milletler Şartı’na açıkça aykırı olduğu belirtildi. Bakanlık Sözcüsü Büyükelçi Fuat el-Mecali de açıklamasında Huckabee’nin açıklamalarını, "provokatif ve sorumsuz" olarak nitelendirerek, bu söylemlerin ABD Başkanı Donald Trump’ın işgal altındaki Batı Şeria’nın ilhakını reddeden açıklanmış tutumuyla da çeliştiğini vurguladı. S.Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise ABD'ye, Huckabee'nin açıklamaları karşısında "net bir tutum" alması çağrısı yapılarak, Huckabee'nin açıklamaları "tehlikeli ve dünya barışına tehdit" olarak nitelendirildi. Açıklamada, "uluslararası hukuku, Birleşmiş Milletler Antlaşmasını ve diplomatik teamülleri açıkça ihlal eden bir ABD'li yetkili tarafından yapılmasıyla tehlikeli bir emsal teşkil eden bu sorumsuz açıklamaları kesinlikle reddettikleri" belirtildi.







