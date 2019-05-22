ABD: Esad rejimi Suriye'nin kuzeyinde yeni kimyasal saldırı gerçekleştirdi

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FETÖ, Afrika’daki okulların Türkiye’ye devrini önlemek için, bulunduğu ülkede hangi sömürgen devlet güçlüyse onun bayrağını çekiyor. Devir işlemleri için hazırlandığı Ruanda ve Mali’deki okula ABD, Etiyopya’da Almanya, Angola’da İspanya bayrağı çekildi. Sao Tome’de ise Vatikan devreye girdi.