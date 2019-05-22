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Dünya ABD Esad rejimi Suriyenin kuzeyinde yeni kimyasal saldırı gerçekleştirdi
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ABD: Esad rejimi Suriye'nin kuzeyinde yeni kimyasal saldırı gerçekleştirdi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Beşar Esed rejiminin Suriye'nin kuzeybatısında yeni kimyasal saldırılar gerçekleştirdiğini tespit ettiklerini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Esad rejiminin kimyasal silah saldırıları sonucunda on binlerce masum hayatını kaybetti.
Esad rejiminin kimyasal silah saldırıları sonucunda on binlerce masum hayatını kaybetti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Beşar Esed rejiminin Suriye'nin kuzeybatısında yeni kimyasal saldırılar gerçekleştirdiğini tespit ettiklerini açıkladı.
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