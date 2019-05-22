ABD: Esad rejimi Suriye'nin kuzeyinde yeni kimyasal saldırı gerçekleştirdi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Beşar Esed rejiminin Suriye'nin kuzeybatısında yeni kimyasal saldırılar gerçekleştirdiğini tespit ettiklerini açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Beşar Esed rejiminin Suriye'nin kuzeybatısında yeni kimyasal saldırılar gerçekleştirdiğini tespit ettiklerini açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Beşar Esed rejiminin Suriye'nin kuzeybatısında yeni kimyasal saldırılar gerçekleştirdiğini tespit ettiklerini açıkladı.
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