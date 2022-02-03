Dünya ABD İdlibde operasyon düzenliyor
ORTADOĞU

ABD İdlib'de operasyon düzenliyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) askerleri, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde bir F-16 savaş uçağı ve bir helikopter desteğiyle terör örgütü DEAŞ bağlantılı olduğu iddia edilen bir şahsa yönelik operasyon girişiminde bulunuyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
ABD İdlibde operasyon düzenliyor
Arşiv

İdlib'in Atme köyü yakınlarındaki bir eve, muhaliflere ait uçak gözlem evinin ABD'ye ait olduğunu belirttiği helikopterden gece saat 01.20 sularında indirme harekatı başlatıldı.

Anons yaparak evin boşaltılmasını isteyen askerler, 01.50'de kimliği henüz belirlenemeyen şahsın bulunduğu evin etrafını sardı.

SİLAH SESLERİ DUYULDU

Askerlerin etrafını sardığı evin yakınlarından silah sesleri duyuldu.

Operasyon girişimiyle ilgili ABD'den henüz resmi bir açıklama yapılmazken, söz konusu şahsın ele geçirilip geçirilmediği henüz bilinmiyor.

ABD, Ekim 2019'da İdlib'de benzer bir operasyonla, DEAŞ teröristbaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğünü duyurmuştu.

DEAŞ elebaşı Bağdadi İdlib'de öldürüldü
DÜNYA
DEAŞ elebaşı Bağdadi İdlib'de öldürüldü

Kar geri mi geliyor

Kar geri mi geliyor

​Meteoroloji ve valilikten uyarı.
ABDden İdlibde operasyon

ABD'den İdlib'de operasyon

​DEAŞ'lı terörist için F-16 ve helikopter destekli baskın yapıldı.
Bir gece ansızın

Bir gece ansızın

​Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki PKK inleri “Kış Kartalı” hava harekatıyla vuruldu.
Aşı olmayan asker ihraç edilecek

Aşı olmayan asker ihraç edilecek

​ABD Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Kovid-19 aşısı olmayı reddeden askerlerin ihraç edileceğini duyurdu.
İkinci nükleer santral de geliyor

İkinci nükleer santral de geliyor

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Yakında ikinci nükleer santral geliyor, arzu edersen Akkuyu'ya gidersin.
ABD bizi savaşa çekmek istiyor

ABD bizi savaşa çekmek istiyor

​Putin, ABD'nin Rusya'ya daha fazla ambargo için gerilimi bahane ettiğini savundu.
Eşcinsel evliliğini mi vaadediyorsun?

Eşcinsel evliliğini mi vaadediyorsun?

Kılıçdaroğlu, eşcinseller için yasal düzenleme vaadinde bulundu.

Regaip Kandili mübarek olsun

Regaip Kandili mübarek olsun

​Üç ayların habercisi Regaip Kandili bugün idrak edilecek.
e-ticarette kurye sancısı

e-ticarette kurye sancısı

​Kuryeler düşük maaş ve çalışma şartlarından şikayetçi.
Ermenistan’dan ilk uçak geldi

Ermenistan’dan ilk uçak geldi

​64 yolcu İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı.
Vakaların %93'ü Omicron

Vakaların %93'ü Omicron

​DSÖ, Omicron'un dünya genelinde en baskın varyant olduğunu açıkladı.
Eski İstanbul'un filmlerle keşfi

Eski İstanbul'un filmlerle keşfi

​Filmlerin çekildiği mekanlar yeniden görüntülendi, semtlerdeki değişim dikkat çekti.

​Cizre'de hudut karakoluna hain saldırı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.