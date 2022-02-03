ABD İdlib'de operasyon düzenliyor

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HDP'li Mithat Sancar: Ortak adaya açığız

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, bir gazete röportajında gizli ortaklarına yönelik mesaj içeren değerlendirmelerde bulundu. CHP ve diğer muhalefet partilerine seslenen Sancar, “Muhalefete, güçlü demokrasi, kalıcı barış ve gerçek adalet şeklinde üç başlıkla bir müzakere önerisinde bulunuyoruz. Bu konularda tümüyle bir mutabakat oluşursa muhalefetin ortak aday fikrine açığız” dedi.