ABD ile AB arasında 'X' krizi: Amerikan halkına karşı bir adım

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Avrupa Birliği'nin (AB), ABD merkezli X sosyal medya platformuna 120 milyon avro para cezası vermesine sert çıktı. Yaşananları 'Amerikan halkına karşı bir adım' olarak niteleyen Rubio, "Amerikalıları çevrim içi olarak sansürleme günleri sona erdi." ifadesini kullandı.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Avrupa Birliği'nin (AB), ABD merkezli X sosyal medya platformuna 120 milyon avro para cezası vermesine tepki gösterdi.
Rubio, X hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu kararın, "yabancı hükümetler tarafından Amerikan vatandaşlarının çevrim içi ifade özgürlüğüne müdahale niteliği taşıdığını" savundu.
"Amerikalıları çevrim içi olarak sansürleme günleri sona erdi"
AB, X'e neden ceza verdi?
AB, bugün X'e, Dijital Hizmetler Yasası kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiği gerekçesiyle 120 milyon avro para cezası verildiğini açıklamıştı.
Açıklamada, kararın X'in mavi onay işaretinin aldatıcı tasarımı, reklam havuzunun şeffaf olmaması ve araştırmacılar için kamuya açık verilere erişim sağlamaması nedeniyle alındığı belirtilmişti.