ABD İran İHA'sını düşürdü

ABD ile İran arasındaki tansiyon Umman Denizi’nde yükseldi. İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ABD bayraklı bir tankere müdahale ettiği öne sürüldü. İngiltere merkezli deniz güvenliği şirketinin iddiasına göre, bir gemi yapılan dur ihtarına uymadı ve bunun üzerine bölgede bulunan birkaç savaş gemisi tarafından kuşatıldı. Amerikan Wall Street Journal gazetesi, İran'a ait silahlı sürat teknelerinin Hürmüz Boğazı'nda bir ABD petrol tankerine yaklaştığını ve gemiyi durdurmaya çalıştığını yazdı. İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı ise İranlı ismi açıklanmayan yetkililere dayandırdığı haberinde, öğleden sonra sivil bir geminin İran karasularına izinsiz giriş yaptığı için İran güçleri tarafından uyarıldığını ve ardından geminin İran karasularını terk ettiğini bildirdi. İranlı makamlar, olay sırasında herhangi bir güvenlik ihlali, çatışma ya da askeri müdahalenin söz konusu olmadığını belirterek kuşatma iddialarını yalanladı.

CENTCOM: İRAN İHA'SINI DÜŞÜRDÜK

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Umman Denizi'nde bulunan USS Abraham Lincoln uçak gemisine yaklaştığını belirttiği İran'a ait bir İHA’nın düşürüldüğünü açıkladı. Amerikan Fox News kanalına açıklama yapan CENTCOM yetkilileri, İran'a ait İHA'nın F-35C savaş uçağı tarafından meşru müdafaa kapsamında düşürdüldüğünü savundu. CENTCOM Sözcüsü Tim Hawkins de açıklamasında, "USS Abraham Lincoln uçak gemisi, İran'ın güney kıyısından yaklaşık 500 mil (800 km) uzaklıkta Arap Denizi'nde seyir halindeyken, İran'a ait bir Shahed-139 insansız hava aracı gereksiz bir şekilde gemiye doğru manevra yaptı. Abraham Lincoln'den bir F-35C savaş uçağı, uçak gemisini ve gemideki personeli korumak için İran insansız hava aracını düşürdü" ifadelerini kullandı.


İRAN: RUTİN KEŞİF GÖREVİNDEKİ İHA

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'nın ismi açıklanmayan askeri yetkililere dayandırdığı haberde ABD'nin düşürdüğünü açıkladığı İHA'nın uluslararası sularda rutin ve yasal bir keşif görevi yürüttüğü kaydedildi. Görev esnasında iletişimin kesildiği, ancak görüntülerin üsse başarıyla iletildiği kaydedildi.


