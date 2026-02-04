ABD İran İHA'sını düşürdü

ABD ile İran arasındaki tansiyon Umman Denizi’nde yükseldi. İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ABD bayraklı bir tankere müdahale ettiği öne sürüldü. İngiltere merkezli deniz güvenliği şirketinin iddiasına göre, bir gemi yapılan dur ihtarına uymadı ve bunun üzerine bölgede bulunan birkaç savaş gemisi tarafından kuşatıldı. Amerikan Wall Street Journal gazetesi, İran'a ait silahlı sürat teknelerinin Hürmüz Boğazı'nda bir ABD petrol tankerine yaklaştığını ve gemiyi durdurmaya çalıştığını yazdı. İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı ise İranlı ismi açıklanmayan yetkililere dayandırdığı haberinde, öğleden sonra sivil bir geminin İran karasularına izinsiz giriş yaptığı için İran güçleri tarafından uyarıldığını ve ardından geminin İran karasularını terk ettiğini bildirdi. İranlı makamlar, olay sırasında herhangi bir güvenlik ihlali, çatışma ya da askeri müdahalenin söz konusu olmadığını belirterek kuşatma iddialarını yalanladı.