ABD İran'ın iddialarını yalanladı: Devrim Muhafızlarının bir tanker gemisine çıktığını gördük ama müdahale etmedik

İran, ABD'nin Umman Denizi'nde bir İran petrol tankerine el koymaya çalıştığını ancak başarısız olduğunu duyurmuştu.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) bir yetkili, İran Devrim Muhafızlarının iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

"Gördük ama müdahale etmedik"

İsminin açıklanmasını istemeyen yetkili, "Geçen hafta, İran Devrim Muhafızlarının uluslararası sularda seyir halindeki bir tanker gemisine yasa dışı olarak çıktığını gördük ancak müdahale etmedik." ifadelerini kullandı. Yetkili, İran güçlerinin söz konusu gemiyi İran kara sularına götürdüğünü ileri sürdü.

DÜNYA İran: ABD Umman Denizi'nden İran petrol tankerine el koymaya çalıştı ama başarısız oldu

Ne olmuştu?

İran, ABD'nin Umman Denizi'nde bir İran petrol tankerine el koymaya çalıştığını ancak başarısız olduğunu duyurmuştu.

İran devlet televizyonunda, ABD'nin Umman Denizi'nde İran petrolünü taşıyan bir tankere el koyup, geminin taşıdığı petrolü başka bir tankere yükledikten sonra tankeri bilinmeyen bir noktaya götürdüğü öne sürülmüştü.

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Devrim Muhafızları Ordusunun da ABD'nin el koyduğu petrol tankerine helikopterle indirme operasyonu gerçekleştirdiği ve tankerin kontrolünü ele geçiren Devrim Muhafızları üyelerinin, tankeri İran kara sularına yönlendirdiği iddia edilmişti.

Haberde ayrıca, ABD donanmasının tankeri yeniden ele geçirmek için birkaç helikopter ve savaş gemisiyle müdahale etmeye çalıştığı ancak başarısız olduğu ifade edilmişti. Söz konusu tankerin şu anda İran kara sularına getirildiği ve olayla ilgili görüntülerin kısa zaman içerisinde paylaşılacağı belirtilmişti.

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"İran İHA'ları Hürmüz Boğazı'nda ABD gemisindeki uçuşlara önleme yaptı"

Öte yandan ABD, İran insansız hava araçlarının Hürmüz Boğazı'nda ABD gemisine, yapılan uçuşları engellemek üzere güvenli olmayan bir şekilde yaklaştığını duyurdu.

İsminin açıklanmasını istemeyen ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi, yaptığı açıklamada, "Dün İran'a ait insansız hava araçları güvenli olmayan bir şekilde Hürmüz Boğazı'ndan çıkış yaparken uçuş harekatı icra eden bir ABD gemisine yaklaşarak tehlike arz etti." ifadelerini kullandı.

Yetkili, ABD güçlerinin "kuvvet koruma önlemlerini devreye soktuğunu" belirtti. Herhangi bir ateş açılmadığını vurgulayan yetkili, olayda herhangi bir hava aracının düşürülmediğini kaydetti.