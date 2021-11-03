İran: ABD Umman Denizi'nden İran petrol tankerine el koymaya çalıştı ama başarısız oldu

İran devlet televizyonu, ABD'nin Umman Denizi'nde bir İran petrol tankerine el koymaya çalıştığını ancak başarısız olduğunu duyurdu.

İran devlet televizyonunun haberine göre, ABD, Umman Denizi'nde İran petrolünü taşıyan bir tankere el koyup, geminin taşıdığı petrolü başka bir tankere yükledikten sonra tankeri bilinmeyen bir noktaya götürdü.

Başarısız oldu

Devrim Muhafızları Ordusu da ABD'nin el koyduğu petrol tankerine helikopterle indirme operasyonu gerçekleştirdi. Tankerin kontrolünü ele geçiren Devrim Muhafızları üyeleri, tankeri İran kara sularına yönlendirdi. Haberde ayrıca, ABD donanmasının tankeri yeniden ele geçirmek için birkaç helikopter ve savaş gemisiyle müdahale etmeye çalıştığı ancak başarısız olduğu ifade edildi.

Söz konusu tankerin şu anda İran kara sularına getirildiği ve olayla ilgili görüntülerin kısa zaman içerisinde paylaşılacağı aktarıldı.

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