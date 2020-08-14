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Dünya Gerilimi tırmandıracak hamle ABD İran petrolünü taşıyan 4 gemiye el koydu
AMERİKA

ABD İran petrolü taşıyan 4 tanker gemiye el koydu

Gerilimi tırmandıracak hamle: ABD İran petrolünü taşıyan 4 gemiye el koydu

ABD yönetimi İran'a yaptırımlar kapsamında ilk kez İran petrolünü taşıyan gemilere el koydu. Luna, Pandi, Bering ve Bella adlı 4 gemiye, yakın zamanda açık denizde el konulduğu ve gemilerin Teksas eyaletine bağlı Houston limanına getirilmek üzere yolda olduğu kaydedildi.

Haber Merkezi AA
Gemilere el konulması için askeri güç kullanılmadığı ifade edildi.
Gemilere el konulması için askeri güç kullanılmadığı ifade edildi.

Wall Street Journal'ın, ABD'li üst düzey yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD savcıları geçen ay İran'ın Venezuela'ya petrol gönderdiği 4 tankere el koymak için dava açtı.

Luna, Pandi, Bering ve Bella adlı 4 gemiye, yakın zamanda açık denizde el konulduğu ve gemilerin Teksas eyaletine bağlı Houston limanına getirilmek üzere yolda olduğu kaydedildi.

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Gemilere el konulması için askeri güç kullanılmadığını ifade eden yetkililer, gemilere İran'a yönelik yaptırımlar kapsamında el konulduğunu açıkladı.

Luna, Pandi, Bering ve Bella adlı 4 gemiye el konuldu.
Bu olayla, ABD ilk kez İran petrolünü taşıyan gemilere el koymuş oldu.

ABD'nin İran'a nükleer programı gerekçesiyle uyguladığı yaptırımlar kapsamında, İran'ın petrol gelirinin kesilmesi amaçlanıyor. İran ise nükleer programını, "barışçıl nedenlerle" yaptığını kaydediyor.

Gemiler Houston limanına çekildi.

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