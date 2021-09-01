ABD istihbarata rağmen kapıyı açık tuttu: Katliama bile bile göz yumdular

Politico’nun sızdırdığı rapora göre, saldırılardan sadece 24 saat önce, üst düzey ABD’li askeri yetkililer arasında video konferans görüşmesi yapıldı. Görüşmede istihbarat raporlarından yola çıkarak Hamid Karzai Havaalanı’ndaki Abbey kapısında bir saldırının gerçekleşebileceği konuşuldu ve kapının “en yüksek riskli bölge” olduğu konusunda fikir birliğine varıldı. Fakat ertesi gün, ABD’li general Peter Vasely, alınan karara uymayarak İngiliz birliklerinin tahliyesine devam edilmesi için kapının açık kalması yönünde talimat verdi.

İNGİLİZ ASKERLERİNE ÖZEL UYGULAMA

Habere göre Abbey kapısı kapatılmadı ve bölgede tahliye edilmek için bulunan Afgan kalabalık, giriş etrafında beklemeye devam etti. İngiliz askeri birlikleri ve personeli, Abbey kapısından içeri alındı ve tahliye uçaklarına yönlendirildi. Çok geçmeden Afganların ve ABD’li askerlerin beklediği bölgede önce intihar, ardından silahlı saldırı gerçekleşti ve 13’ü ABD askeri 183 kişi hayatını kaybetti. Böylece ABD’li yetkililer istihbarat raporlarını görmemezlikten gelerek, tahliyelerin devam edebilmesi için katliama göz yummuş oldu. Pentagon, Politico’nun sızdırdığı belgeleri doğrulayan bir açıklama yaptı. “Politico’nun açıkladığı materyalden haberdar olur olmaz, birliklerimizi ve havaalanındaki operasyonlarımızı daha fazla riske atacak bilgilerin yayınlanmasını önlemek için uyardık” beyanında bulunan Pentagon yetkilileri, “Gizli bilgilerin hukuka aykırı olarak ifşa edilmesini kınıyor ve tehlikeli bir operasyon devam ederken buna dayalı bir haberin yayınlanmasına karşı çıkıyoruz” ifadelerini kullandı. Öte yandan İngiliz Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Kabil Havalimanı’yla ilgili ülkesinin suçlandığı Pentagon’dan sızan notları yalanladı.

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GÜNDEM Yeni Şafak dünyanın konuştuğu Afganistan'da