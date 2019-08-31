ABD kuvvetlerinden İdlib’in kuzeyine hava saldırısı

Dünya

ABD: Afganistan'daki 5 üssümüzden 5 bin askerimizi çekiyoruz

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Taliban ile yapılan son barış görüşmesi sonucu prensip olarak uzlaşmaya vardıklarını söyledi. ABD ile Taliban arasındaki son görüşmeler, 'Afganistan topraklarının özellikle Taliban'ın kontrolündeki kısımlarının terör örgütleri için güvenli bölge haline gelmeyeceği garantisine karşılık, ABD askerlerinin ülkeden tamamen çekilmesi sözü' çerçevesinde yürütülüyor.