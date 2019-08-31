Dünya ABD kuvvetlerinden İdlibin kuzeyine hava saldırısı
ORTADOĞU

ABD kuvvetlerinden İdlib’in kuzeyine hava saldırısı

ABD kuvvetlerinden İdlib’in kuzeyine hava saldırısı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İdlib’in kuzeyinde El Kaide’ye yönelik hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Komutanlığın açıklamasında, “Bu operasyon ABD vatandaşlarını, partnerlerimizi ve masum sivilleri tehdit eden El Kaide liderlerine yöneliktir” ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi IHA
ABD, saldırının El Kaide liderlerine yönelik olduğunu belirtti. (arşiv)
ABD, saldırının El Kaide liderlerine yönelik olduğunu belirtti. (arşiv)
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, idlib’in kuzeyinde El Kaide’ye yönelik hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu.
  • İngiltere merkezli uluslararası yayın yapan bir haber ajansının ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının basın ofisinden aldığı bir e-postayı kaynak göstererek yayınladığı haberde ABD kuvvetlerinin idlib’in kuzey bölgesinde bulunan bazı El Kaide liderlerine yönelik hava saldırısı düzenlediğini aktarıldı.

Komutanlığın açıklamasında, “Bu operasyon ABD vatandaşlarını, partnerlerimizi ve masum sivilleri tehdit eden El Kaide liderlerine yöneliktir” ifadelerine yer verildi.

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