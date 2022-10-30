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ABD malına karşı anlaştılar!

ABD’de Biden yönetiminin yerli üretimi desteklemek amacıyla çıkardığı “Enflasyon Azaltma Yasası” Fransa ve Almanya’da alarma sebep oldu. Paris’te bir araya gelen Macron ve Scholz, yasanın haksız rekabete sebep olduğu gerekçesiyle ABD’ye ‘ticaret savaşı’ işareti verdi. Atlantik’in iki yakasındaki anlaşmazlık elektrikli otomobiller üzerinde düğümleniyor.

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Dış Habarler Yeni Şafak
ABD malına karşı anlaştılar!
Emmanurel Macron - Olaf Scholz

Avrupa’nın iki lokomotif ülkesi Almanya ve Fransa arasında, kıtanın enerji, savunma ve ekonomi politikalarına ilişkin anlaşmazlık devam ederken, ABD’ye karşı ortak bir tutum konusunda anlaştıkları belirtildi. Politico dergisinin haberine göre, geçen çarşamba günü Paris’te Elysee Sarayı’nda bir araya gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz arasında soğuk rüzgarlar eserken, ikili, ABD’nin ekonomi politikalarına karşı Avrupa’nın rekabet gücünü koruma konusunda anlaştı. Haberde iki liderin rekabet kurallarını ihlal eden ABD’ye karşı Avrupa’nın olası cevabı konusunda hemfikir olduğu kaydedildi. ABD’nin geçtiğimiz haftalarda kabul ettiği ve çeşitli sektörlere destek amacı taşıyan “Enflasyon Azaltma Yasası”nın Paris ve Berlin’de endişeye neden olduğu ortaya çıktı.

ELİMİZ KOLUMUZ BAĞLI OTURAMAYIZ

İki Avrupa liderinin, ABD’ye yatırım yapacak şirketlere teşvik verme hedefi taşıyan hükümet planının piyasayı bozma niteliği taşıdığı konusunda hemfikir olduğu belirtildi. Liderlerin, Washington’ın kabul ettiği, ABD’ye yatırım yapacak şirketlere vergi indirimleri ve şirketlere enerji maliyetini azaltma teşviki içeren, “Enflasyonla Mücadele Yasası”na karşı Avrupa Birliği’nin eli kolu bağlı şekilde kalamayacağı konusunda anlaştıkları kaydedildi.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER HEDEFTE

Yakın zamanda Biden tarafından imzalanan yasa, özellikle elektrikli otomobiller konusunda tüketicilere, “ABD üretimi al” teşvikinde bulunduğu ve bunun Avrupa ekonomisinin itici motorlarından otomotiv endüstrisini yakından tehdit ettiği belirtiliyor.

ATLANTİK’İN İKİ YAKASI ÇATIŞABİLİR

Haberde, Paris’teki ortak mesajın, “Eğer ABD geri adım atmazsa, AB’nin karşı adımlar atmak zorunda kalacağı” olduğu belirtildi. Buna göre, şirketlere haksız rekabetten ve yatırımlarını kaybetmekten korumak için benzer teşviklerin verilmesinin gündeme geleceği kaydedildi. Bu durumun ise Atlantik’in iki yakasında bir ticaret savaşını tetikleyeceği kaydedildi.

AVRUPA ÜRETİMİ YASASI

Macron, geçen çarşamba günü France 2 televizyonuna verdiği röportajda, “Bizim de tıpkı ABD gibi ‘Avrupa üretimi al’ yasası çıkarmamız ve teşviklerimizi bu kanala yöneltmemiz gerekiyor” mesajını vermişti. Macron’un özellikle elektrikli otomobiller konusunda hassasiyet gösterdiği belirtiliyor. Ekim ayının başında Scholz da ABD’nin “Enflasyon Azaltma Yasası”nın derinlemesine konuşulması gerektiğini belirtmişti.

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