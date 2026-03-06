Yeni Şafak
ABD ordusu, İran’a ait vurulan hedeflerin görüntülerini paylaştı

ABD ordusu, İran’a ait vurulan hedeflerin görüntülerini paylaştı

13:216/03/2026, Cuma
DHA
İşte ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın payaştığı o görüntüler...
İşte ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın payaştığı o görüntüler...

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran hedeflerinin ABD güçleri tarafından vurulduğu görüntüleri yayınladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, İran'a yönelik gerçekleştirilen saldırılardan görüntüler yayınlandı.

Paylaşımda, “İran hedefleri ABD güçleri tarafından imha ediliyor ve bu durum Amerikan ordusunun ezici askeri gücünün devamlılığını sağlıyor” ifadelerine yer verildi.



#İran
#ABD
#ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı
