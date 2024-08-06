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Dünya

ABD Orta Doğu'da savaşın yakın olmadığını düşünüyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Orta Doğu'da daha geniş çaplı bölgesel savaşın yakın olmadığına inandığını açıkladı.

10:45 - 6/08/2024 الثلاثاء
AA
Sabrina Singh
Sabrina Singh
Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlığın Sözcü Yardımcısı
Sabrina Singh
, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İran'ın İsrail'e yönelik bir saldırısının yakın olup olmadığına ilişkin soru üzerine Singh, bunu kesinlikle görmek istemediklerini ve Orta Doğu'da "daha geniş çaplı bir bölgesel savaşın yakın olmadığına inandıklarını" belirtti.


Singh, bölgede tansiyonun düşmesi için en iyi yolun Gazze'de ateşkes anlaşması yapılması ve "Amerikalı esirlerin evlerine dönmesi" olduğuna inandıklarını kaydetti.


"Caydırıcılık" mesajı vermek adına bölgeye ek kuvvetler gönderdiklerini dile getiren Singh, ABD kuvvetlerinin, İsrail'in savunmasını desteklemek, ABD kuvvetlerinin korunmasını güçlendirmek ve beklenmedik durumlara yanıt vermeye hazır olmasını sağlamak adına Orta Doğu'da konuşlanmaya devam ettiğini savundu.

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'e düzenlediği hava saldırısının ardından Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin de Tahran'da suikasta uğramasıyla bölgede tansiyon yükselmişti.


Heniyye'nin suikastından İsrail'i sorumlu tutan İran ve Lübnan Hizbullahı'ndan Tel Aviv'e karşı misilleme tehdidi gelmişti.




#Pentagon
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