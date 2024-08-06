ABD Orta Doğu'da savaşın yakın olmadığını düşünüyor

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlığın Sözcü Yardımcısı

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlığın Sözcü Yardımcısı

İran'ın İsrail'e yönelik bir saldırısının yakın olup olmadığına ilişkin soru üzerine Singh, bunu kesinlikle görmek istemediklerini ve Orta Doğu'da "daha geniş çaplı bir bölgesel savaşın yakın olmadığına inandıklarını" belirtti.