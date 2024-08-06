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ABD askerlerinin olduğu üsse saldırı: Biden apar topar ulusal güvenlik ekibini topladı

Irak'ın batısında bulunan Anbar vilayetinde, ABD liderliğindeki koalisyon güçlerine ait Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü'ne roketli bir saldırı düzenlendi. Üsse 2 adet Katyuşa roketi isabet etti ve saldırı sonucunda bazı ABD askerleri yaralandı.

10:14 - 6/08/2024 Salı
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Arşiv

Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin Tahran'da kalleşçe şehit edilmesi sonrası İran veya Hizbullah'ın misilleme saldırısı gerçekleştirmesine kesin gözüyle bakılıyor ancak saldırının ne zaman gerçekleşeceği büyük bir soru işareti.


ABD'li Wall Street Journal gazetesi İran'ın füze rampalarını harekete geçirdiğini öne sürerken ABD Başkanı Biden ulusal güvenlik ekibiyle bir toplantı yaptı.



Toplantıda Irak’taki bir Amerikan üssüne düzenlenen ve bazı Amerikan askerlerinin yaralandığı saldırıdan sonra ABD güçlerini savunmak ve personeline karşı herhangi bir saldırıya “kendi seçecekleri şekilde ve yerde” karşılık vermek için adımlar atıldığı açıklandı.


ABD üssüne saldırı


Irak batısında yer alan Anbar vilayetinde ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü’ne gerçekleştirilen roketli saldırının detayları netleşiyor.



Irak’taki yerel kaynaklara göre hava üssüne 2 adet katyuşa roketi düşerken, saldırıda bazı ABD askerleri yaralandı. Kaynaklar, saldırıda kullanılan ve araç üzerine yerleştirilen bir rampa bulunduğunu, rampa üzerinde fırlatılmamış 3 adet roketin daha olduğunu aktardı.


Saldırıda en az 5 ABD askerinin yaralandığı öğrenildi. ABD'li yetkililer, yaralı askerlerden 1'inin durumunun ağır olduğunu belirtti. Yetkililerden biri, "Üs personeli, saldırı sonrası hasar tespiti yapıyor" dedi.






#ABD
#Irak
#İran
#Hizbullah
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