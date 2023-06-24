ABD Rusya'daki gelişmeleri AB VE G7 ülkeleriyle görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, potansiyel “iç çatışma” tehdidini önlemek için Rusya'da birlik çağrısı yaptı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, yaptığı açıklamada, "Bir başkomutanımız var. Herkesi birlik olmaya çağırdı. Şimdi asıl mesele bu. Hepimizin her şeye karşı kendi tutumu var. Ancak tarihte, kişinin kişisel özelini ertelemesi gereken anlar var. Yüzde 100 haklı olduğunu düşünüyorsan bile. Neden? Çünkü şimdi birlik olmazsak, herkes kendisini düşünecek olursa ya da durumu kendine göre değerlendirecek olursa, artık hiçbir şeyin önemi kalmayacak” ifadelerini kullandı.