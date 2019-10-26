Dünya ABD, Suriyede yeni üs kuruyor Petrol sahasına askeri takviye de gönderiyor
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ABD, Suriye'de yeni üs kuruyor: Petrol sahasına askeri takviye de gönderiyor

ABD, Suriye'de yeni üs kuruyor: Petrol sahasına askeri takviye de gönderiyor

ABD, Suriye'nin doğusunda terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki petrol sahasına takviye askeri güç konuşlandırdı. ABD ordusu, petrol sahalarının ve İran destekli güçlerin yakınındaki Bagoz'da da yeni bir üs kurmaya hazırlanıyor.

Haber Merkezi AA
ABD ordusu, Suriye'nin doğusuna takviye askeri güç gönderdi.
ABD ordusu, Suriye'nin doğusuna takviye askeri güç gönderdi.

Suriye'nin doğusunda YPG/PKK işgalindeki petrol sahalarında askeri varlığını güçlendirme kararı alan ABD yönetimi, bölgeye ilk takviye güç sevkiyatını yaptı.

  • ABD Başkanı Donald Trump önceki günkü Twitter paylaşımında, "Kürtler (YPG/PKK) için petrol yataklarına doğru gitmeye başlamalarının zamanıdır" ifadelerini kullanmış, ardından ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) açıklaması gelmişti. Pentagon, Suriye'nin doğusundaki petrol yataklarını korumak üzere bölgeye askeri takviyede bulunacaklarını duyurmuştu.

ABD'den PYD'ye 'güvenlik' duvarı
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ABD'den PYD'ye 'güvenlik' duvarı
ABD, DEAŞ ile mücadele bahanesiyle yardım etmeye başladığı PYD/PKK'ya lojistik ve eğitim desteğini sürdürüyor. Son olarak ABD'nin PYD'ye sınır hattında kullanılan güvenlik duvarının sevkıyatını yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde lojistik malzeme taşıyan kamyon ve tırların uzun bir hat oluşturduğu görülüyor.
Suriye'nin kuzeydoğusunu işgal eden PYD/PKK, ABD'nin desteğiyle son birkaç ayda 700 teröristi eğitti. Daha önce Türkiye sınırındaki Ayn İsa ve Tel Abyad'da verilen eğitimler, ABD ve Türkiye arasında başlayan güvenli bölge görüşmelerinden sonra güney ve doğu kesimlerdeki kamplara taşındı. ABD'nin Suriye'de halen 18 üs ve askeri noktada 2 bin civarı personeli bulunuyor. PYD/PKK, Suriye'nin üçte birinde işgalini sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin düşündüğü güvenli bölge ve ABD'nin PYD desteğiyle ilgili “Anlaşılan o ki müttefikimiz, bizim için değil terör örgütü için güvenli bir bölge oluşturmanın peşinde. Böyle bir anlayışı reddediyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Deyrizor'da güvenilir kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD ordusunun Irak'ta konuşlu unsurlarından ayrılan bir askeri konvoy sabah saatlerinde Irak-Suriye sınırındaki El Yarubiyye kapısına ulaştı. Askeri konvoy, buradan geçerek Deyrizor ilinin güneydoğusundaki El Ömer petrol sahasına vardı.

Konvoyda, personel taşıyıcı ve tankların yer aldığı en az 30 zırhlı araç görüldü.

El Ömer sahası, terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor.

ABD üslerinin kapatılması Türkiye'nin yararına olur
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ABD üslerinin kapatılması Türkiye'nin yararına olur

Yeni üs hazırlığı

ABD ordusu ayrıca, Deyrizor ilinin güneydoğusunda, Suriye-Irak sınırında inşa edeceği yeni üs için arazi yeri belirledi.

Yeni üssün Deyrizor'un Bagoz bölgesinde inşa edilmesi bekleniyor.

Halihazırda ABD'nin Deyrizor'un farklı noktalarında üs ve askeri noktaları var. Üslerin en büyüğü ise El Ömer petrol sahasında faaliyet gösteriyor.

Kurulması beklenen yeni üssün konumu, Beşşar Esed rejimi ve İran destekli yabancı teröristlerin kontrolündeki Bukemal ilçesine yakın olması nedeniyle stratejik öneme sahip.

ABD’nin son konvoyu TSK’nın güvenlik noktasından geçti
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ABD’nin son konvoyu TSK’nın güvenlik noktasından geçti
ABD'nin 25 araçlık son konvoyu Kobani'deki Sırrin Üssünden Haseke'ye doğru hareket ederken, TSK birliklerinin M4 karayolu üzerinde oluşturduğu güvenlik noktasından geçti. Türkiye'nin sınır hattına kuracağı 'Güvenli Bölge'ye dahil olan Tel Abyad, Ayn El Arab ve Ayn İsa bölgelerini ABD güçleri tamamen terk etti.
  • ABD, yeni üsten YPG/PKK'nın ve petrol sahalarının güvenliğini sağlamak için de faydalanacak.


ABD'li komutanlar, 15 Ekim'de Deyrizor'da aşiret reisleri ile bir araya gelerek, bölgeden çekilmeyecekleri sözünü vermişti.

Deyrizor ilinin içinden geçen Fırat Nehri'nin doğusu YPG/PKK'nın işgalindeyken, batısında Esed rejimi ve İran destekli terörist gruplar hakim.

ABD teröristleri değil Türkiye'yi izliyor
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ABD teröristleri değil Türkiye'yi izliyor

Deyrizor'daki enerji kaynakları

Suriye'nin doğusunda Irak sınırına hakim Deyrizor ili, ülkenin en büyük enerji kaynaklarına sahip. Kenti ikiye bölen Fırat Nehri'nin doğusu Suriye'nin en büyük petrol sahalarını oluşturan 11 yatak yer alıyor.

  • Bu petrol sahalarının toplandığı alan, tahminlere göre Suriye'nin enerji kaynaklarının yaklaşık üçte birini oluşturuyor.

Terör örgütü, Deyrizor'un kuzeydoğu kırsalındaki en büyük gaz tesisi Koniko'yu 23 Eylül 2017'de ele geçirmiş, 22 Ekim 2017'de de Suriye'nin en büyük petrol sahası El Ömer'i işgal etmişti.

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