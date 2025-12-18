Yeni Şafak
ABD Tayvan’a 10 milyar dolarlık yeni silah satışı

09:2918/12/2025, Perşembe
AA
ABD, Tayvan'a füzeler ve insansız hava araçları (İHA) da dahil olmak üzere değeri 10 milyar dolardan fazla olan silah satış paketini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı, Tayvan'a yönelik silah satışını Trump'ın Ulusa Sesleniş konuşması sırasında açıkladı.

Buna göre, söz konusu paket, 82 adet HIMARS füze sistemi, 420 adet Kara Taktik Füze Sistemleri (ATACMS), 60 Howitzer sistemi ve ilgili ekipmanların yanı sıra İHA’ları içeriyor.

Toplam değerinin 10 milyar dolardan fazla olduğu belirtilen paketin içeriğinde ayrıca, askeri yazılım, Javelin ve TOW füzeleri, helikopter yedek parçaları ve Harpoon füzeleri için yenileme kitleri de yer alıyor.​​​​​​​




