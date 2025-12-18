Trump ulusa seslendi: 'En sevdiğim kelime gümrük tarifesi'

ABD Başkanı Donald Trump Ulusa Sesleniş konuşmasında yasa dışı göçmen sorunundan ekonomiye, Venezuela'ya yönelik operasyonlardan konut sorununa kadar bir çok konuda değerlendirmeler yaptı, eski başkan Joe Biden'a yüklendi.





Kendi yönetimindeki politikaları "Amerika'yı ilk sıraya koymak" şeklinde özetleyen ABD Başkanı Trump, "Amerika'yı yeniden büyük yapıyoruz. 11 ay sonra sınırlarımız güvenli hale geldi. Enflasyon durdu. Maaşlar yükseldi, fiyatlar düştü. Ülkemiz güçlü. Amerika saygı görüyor ve ülkemiz her zamankinden daha güçlü bir şekilde geri döndü. Dünyanın daha önce hiç görmediği bir ekonomik patlamanın eşiğindeyiz" değerlendirmesini yaptı.





Yasa dışı göçmen sorununa değinen, Biden'ı suçlayan Trump, "Yasa dışı yabancılar, suçlular daha önce görülmemiş düzeyde bizden yararlanmaya çalıştılar. Şehirlerimizi işgal ettiler, çocuklarımıza nefret aşıladılar. Ama şimdi ülkemizin çalışkan insanları için savaşan bir başkanınız var. 1 yıl içinde kimsenin tahayyül edemeyeceği şeyleri başardım. Son 7 ayda tek bir illegal yabancı girmedi ülkemize. Bu daha önce mümkün değildi. Sınırımızı ülke tarihinin en güçlü sınırı haline getirdik. Bunun için yasaya değil yeni bir başkana ihtiyacımız vardı" diye konuştu.





“OKYANUSDAN GELEN UYUŞTURUCU YÜZDE 99 AZALDI”

Konuşmasının büyük bölümünü iç politika ve ekonomiye ayıran, önceki yönetimi eleştiren Trump'ın Ulusa Sesleniş konuşmasından satır başlar şöyle:

- Suçluları sınır dışı ettik. Daha önce hiç görmediğimiz düzeyde bir güvenlik sağladık. Kana susamış yabancı uyuşturucu kartellerini hedef aldık. Bundan gurur duyuyoruz. Okyanustan gelen uyuşturucunun miktarında yüzde 99 azalma görüldü.





“ORTA DOĞU'YA BARIŞ GETİRDİM”

- Dünyadaki en güçlü orduya sahibiz. ABD Ordusu'nun gücünü yeniden tesis ettim. 10 ayda 8 savaşta barışı sağladım ve 3 bin yılda ilk kez Orta Doğu'ya barışı getirdim.





- Şimdi ekonomimizi de yeniden güçlendiriyoruz. Daha önce görülmemiş seviyede yükselen fiyatları aşağı çekiyoruz. Demokratlar market fiyatlarını da yükseltti. Bunu da çözüyoruz. Şükran Günü hindilerinin fiyatları geçen yıla göre yüzde 33 düştü. Yapılacak işleri henüz tamamlamadık. Yakında cüzdanlarınızda bunun etkisini göreceksiniz.





- ABD'ye 18 trilyon dolarlık rekor düzeyde yatırım sağladım. Yıllar içinde ilk kez ücretler enflasyona karşın bu kadar hızla yükseliyor. Bugün çalışan insanların sayısı daha da arttı. Bütün özel sektörde çalışan sayısı arttı. Ve bu bir ülkeyi harika yapmanın tek yolu.





“ÜLKEMİZ 1 YIL ÖNCE ÖLMÜŞTÜ”

- Ulusal güvenliğimiz için çok başarı elde ettik. Bu başarılarda gümrük tarifelerinin rolü büyük. En sevdiğim kelime gümrük tarifesi. Bütün ülkeler bizden faydalandı. Artık faydalanamayacaklar. Bütün fabrikalar Amerika'ya dönüyor. Otomotiv sektöründe, yapay zekada daha önce mümkün olmayan şeyleri yapıyoruz.





- Gelecek yıl Amerikan tarihinin en büyük vergi indirimlerinin sonuçları da görülecek. Gelecek vergi dönemi bu düzenlemeler ve tarifeler sayesinde tüm zamanların en büyük vergi iadesi sezonu olacak.





-1 yıl önce ülkemiz ölmüştü ve başarısız olmak üzereydi. Şimdi ise dünyadaki en başarılı ülkedeyiz.



