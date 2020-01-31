Dünya ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross Virüs ekonomimize yarayacak
AMERİKA

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross: Virüs ekonomimize yarayacak

ABD Ticaret Bakanı Ross, Koronavirüs hakkında dikkat çeken bir açıklama yaparak virüsün ABD ekonomisine yarayacağını söyledi. İş dünyasının virüsün etkilerini göz önüne alarak hareket edeceğini söyleyen Ross "İstihdam ABD'ye geri dönecek" dedi.

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ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross
ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Çin’de ortaya çıkan Koronavirüs salgınının ABD ekonomisine yarayacağını söyledi.

Çin’de ortaya çıkan Koronavirüs salgını hızla yayılmaya devam ederken ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross dikkat çeken bir açıklamada bulundu.Fox News’a konuşan Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Çin’deki coronovirüs salgınının ABD ekonomisine yarayacağını söyledi.

İstihdam geri dönecek

Sunucunun “Öldürücü virüsün Çin ekonomisini sekteye uğratacağını düşünüyor musunuz” sorusuna ilkin “Her Amerikalının kalbi Koronavirüs kurbanları için atmalı, o yüzden çok makus ve kötücül bir hastalık üzerinden zafer kutlaması konuşması yapmak istemiyorum” karşılığını veren Ross, ardından şöyle devam etti:“İş dünyası, tedarik zincirlerini yeniden gözden geçirirken Koronavirüsü değerlendirmek zorunda kalacak. Bu, insanların hesaba katmak zorunda olduğu yeni bir risk etkeni. Dolayısıyla bunun istihdamın – bazısı ABD’ye bazısı Meksika’ya olmak üzere- Kuzey Amerika’ya geri dönmesine yardımcı olacağını düşünüyorum.”

Böylece ABD Ticaret Bakanı, her gün yeni bir ülkeye sıçrayan Çin’deki Koronavirüs salgınında olumlu yan bulan ilk kişi oldu.

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