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Dünya ABD Türkiyeyi çevreliyor Rumlara 33 yıllık silah ambargosunu kaldıran ABD Türkiyeye karşı yeni bir adım atıyor
AMERİKA

​ABD Türkiye’yi çevreliyor: ​Rumlara 33 yıllık silah ambargosunu kaldıran ABD Türkiye’ye karşı yeni bir adım atıyor

ABD Türkiye’yi çevreliyor: Rumlara 33 yıllık silah ambargosunu kaldıran ABD Türkiye’ye karşı yeni bir adım atıyor

Washington Rumlarla askeri işbirliği anlaşmasına imza attı. Türkiye sınırında önceki gün Yunanistan ile atışlı kara tatbikatı yapan ABD, Akdeniz’de de Rum kesimi ve İsrail ile tatbikat yapacak. Cumhuriyetçi Senatör Ron Johnson, ABD’nin İncirlik Üssü’ndeki askerlerini bir Yunan adasına taşımayı düşündüğünü iddia etti.

Talha Menteş Yeni Şafak
ABD askeri (Arşiv)
ABD askeri (Arşiv)

ABD, Türkiye’ye karşı hasmane bir adım daha atarak Rumlarla askeri anlaşmaya imza attı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, eylül ayının başında Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i telefonla arayarak silah ambargosunun kaldırıldığını haber verdi. Ardından 12 Eylül’de adayı ziyaret eden Pompeo, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’le Rum Başkanlık Sarayı’nda görüştü. Görüşme çerçevesinde CYCLOPS (Cyprus Center for Land, Open Seas and Port Security) adı altında güvenlik eğitim merkezi kurulmasını da kapsayan ABD-Güney Kıbrıs güvenlik ve savunma konularında ‘Karşılıklı Anlayış Memorandumu’ imzalandı.

Fotoğraf: Arşiv

ABD Rumlara silah satacak: ABD 33 yıl sonra ambargoyu kaldırarak provokatif bir adım attı
DÜNYA
ABD Rumlara silah satacak: ABD 33 yıl sonra ambargoyu kaldırarak provokatif bir adım attı

FİNANSMANI SAĞLAYACAK

CYCLOPS “Kıbrıs Kara, Açık Deniz ve Liman Güvenliği” merkezinin inşaat ve işleyişi için ilk finansmanı ABD hükümeti sağlayacak. Memoranduma göre merkezin sahibi Rum yönetimi olacak. Bu çerçevede ABD teknik bilgi ve malzeme sağlayacak, Rum eğitmenlerin başka devletlerden muadil yetkilileri eğitecek bilgi ve beceri kazanmaları için eğitilmesini sağlayacak. Rum tarafında kurulacak merkezde sınır denetimi ve güvenlik, liman güvenliği, karada ve denizde gümrük denetimi, özel laboratuarda Kimyasal Biyolojik Radyoaktif ve Nükleer madde yönetimi ve siber güvenlik konularında eğitim verilecek. Rum yönetimi merkezin ve altyapılarının inşa edileceği yeri sağlayacak. Rum Dışişleri Bakanlığı Larnaka Belediyesinin işbirliğinde merkezin inşa edileceği yeri belirledi. Merkez Larnaka Havalimanı yakınında, McKenzy bölgesinde inşa edilecek.

ABD Güney Kıbrıs'a yerleşiyor
GÜNDEM
ABD Güney Kıbrıs'a yerleşiyor

ABD ÖZEL KUVVETLERİ GKRY’DE

ABD donanması özel kuvvetlerine mensup savaş gemileri Güney Kıbrıs’ta bulunurken, iki gün önce başlayan tatbikat 20 Eylül’e kadar devam edecek. Rum Milli Muhafız Ordusu ile (RMMO) ortak tatbikatlara katılmak için ABD Donanması özel kuvvetlerine mensup savaş gemileri Güney Kıbrıs’ta yer aldı. Aynı zaman içerisinde ABD, Yunanistan ile de bir tatbikat gerçekleştiriyor. ABD’ye ait Abrams tankları ile Yunan ordusuna ait Leopard tankları İskeçe Kayalar’da ortak tatbikat ve yarış yapacak.

BATI TRAKYA’DA İLK

Batı Trakya’da ilk kez ABD ordusuna ait tanklar Yunan ordusuna ait tanklar ile ortaklaşa atış ve tatbikat gerçekleştiriyor. Tatbikat 14-18 Eylül 2020 tarihleri arasında İskeçe’nin Kayalar bölgesinde bulunan atış tatbikat alanında gerçekleştirilecek.Tatbikatta ABD ordusuna ait M1A2 Abrams tankları ve Yunan ordusuna ait LEO2HEL ile LEO2A4 tankları hareket halinde sabit hedeflere yönelik atışlar gerçekleştirecek.

ABD'den Doğu Akdeniz çıkışı: Rumlara silah vermemiz doğru bir karar
GÜNDEM
ABD'den Doğu Akdeniz çıkışı: Rumlara silah vermemiz doğru bir karar

İSRAİL’LE “LASON” TATBİKATI

Rum Milli Muhafız Ordusu ile İsrail Silahlı Kuvvetleri arasında dün de “LASON” kod adlı tatbikat başladı. Bir hafta sürecek tatbikata İsrail savaş uçakları da katılıyor. Tatbikat, Güney Kıbrıs açıkları ile kıyılarında aynı zamanda Baf bölgesinde icra edilecek.

Barışa hizmet etmeyecek

Hami Aksoy
  • Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile ABD arasında imzalanan mutabakat muhtırasına tepki gösterdi. Aksoy, 12 Eylül’de GKRY ile ABD arasında imzalanan ve GKRY’de “Kara, Açık Denizler ve Liman Güvenliği Merkezi” kurulmasını öngören mutabakat muhtırasının Kıbrıs Türk tarafını yok saydığını belirtti. “Bu mutabakat muhtırası, Doğu Akdeniz’de barış ve istikrara hizmet etmeyecek ve Kıbrıs meselesinin çözümüne de zarar verecektir” ifadesini kullanan Aksoy, ABD’nin son dönemde GKRY’ye silah ambargosunu kaldırması ve Rum tarafını askeri eğitim programına (IMET) dahil etmek suretiyle attığı adımların Ada’da bulunan iki halk arasındaki dengeyi bozduğunu ve Doğu Akdeniz’de gerginliği arttırdığını kaydetti. Aksoy, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun, teamülleri hilafına Ada’yı ziyareti sırasında Kıbrıs Türk tarafıyla görüşmemesinin de bu bakımdan dikkat çekici olduğunu belirterek, şunları ifade etti: “ABD’yi, Kıbrıs Adası’nda geleneksel olarak sürdürdüğü tarafsızlık politikasına geri dönmeye ve Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik çabalara katkıda bulunmaya davet ediyoruz.”

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’dan şaşırtan açıklama: Rum tarafının silahlandırılmasına karşı çıktı
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