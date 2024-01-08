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ABD ve Bosna Hersek'ten ortak tatbikat: 'Anayasaya aykırı' Sırp Cumhuriyeti günü öncesi yapıldı

Bosna Hersek ve ABD silahlı kuvvetleri, havadan karaya eğitim gerçekleştirdi. ABD'nin Saraybosna Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, eğitimin Bosna Hersek ordusuyla taktik, teknik ve prosedür alışverişinde bulunmak ve ülkenin toprak bütünlüğünü, egemenliğini korumadaki kararlılığı göstermek için yapıldığı belirtilirken, tatbikatın 'Anayasaya aykırı' Sırp Cumhuriyeti günü öncesi yapılması ise dikkat çekti.

Semih Bozkuş
23:28 - 8/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Bosna Hersek ve ABD silahlı kuvvetleri ortak tatbikat yaptı.
Bosna Hersek ve ABD silahlı kuvvetleri ortak tatbikat yaptı.

Bosna Hersek ve ABD silahlı kuvvetleri ortak tatbikat düzenledi.

Bosna Hersek'in Tuzla ve Brcko bölgesinde yapılan tatbikat kapsamında Müşterek Nihai Saldırı Kontrolcüsü (JTAC) ve ABD Hava Kuvvetlerine ait 2 F-16 savaş uçağıyla havadan karaya eğitim gerçekleştirdi.

ABD'nin Saraybosna Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, eğitimin Bosna Hersek ordusuyla taktik, teknik ve prosedür alışverişinde bulunmak ve ülkenin toprak bütünlüğünü, egemenliğini korumadaki kararlılığı göstermek için yapıldığı belirtildi.

ABD'den Dayton Barış Antlaşması vurgulu açıklama

Açıklamada, Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşı bitiren Dayton Barış Antlaşması'na ve ülkenin kurumlarına meydan okunmasına seyirci kalınmayacağı da aktarıldı.

Eğitim ve tatbikatın iki ordu arasında Batı Balkanlar'da barış ve güvenliğe katkıda bulunmak amacıyla yürütüldüğü kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"ABD, Dayton Barış Antlaşması'nın karşıtı ve ayrılıkçı faaliyetlere karşı Bosna Hersek'in toprak bütünlüğüne olan bağlılığını gösteriyor. ABD, Bosna Hersek Anayasası'nın ayrılma hakkı sağlamadığını ve birilerinin Dayton'un bu temel unsurunu değiştirmeye çalışması durumunda harekete geçeceğini defalarca vurguladı. Bosna Hersek, ABD'nin önemli bir ortağıdır ve bölgesel istikrarı sağlama konusunda ortak bir hedefi vardır."

Tatbikat "Anayasaya aykırı" Sırp Cumhuriyeti günü öncesi yapıldı

Öte yandan ABD ve Bosna Hersek'in yaptığı ortak eğitim ve tatbikatın, ülkedeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nde (RS) yarın kutlanacak yasa dışı RS Günü öncesi yapılması dikkatleri çekti.

Ülkedeki en büyük Boşnak partisi konumundaki Demokratik Eylem Partisinin Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç'in 2015'te yaptığı başvuru üzerine 9 Ocak'ın yasallığını değerlendiren Anayasa Mahkemesi, bu günün kutlanmasının anayasaya aykırı olduğuna hükmetmiş ve bunun entite sınırları içinde yaşayan Sırp olmayan halklara karşı bir ayrımcılık olduğunu ifade etmişti.

Ayrılıkçı söylemleriyle tanınan RS Başkanı Milorad Dodik ise 2016'da entite sınırları içinde bir referandum yapmış ve referandumda oy kullananların yüzde 99'u, 9 Ocak'ın Sırp Cumhuriyeti günü olarak kutlanması yönünde oy vermişti.

Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi referandumu tanımamış ve bu günün kutlanmasına yönelik eylemlere yasak getirmişti.



#ABD
#Bosna Hersek
#ortak tatbikat
36 dakika önce
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