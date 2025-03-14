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ABD'de bir havalimanında yolcunun pantolonundan bakın ne çıktı

ABD'de bir havalimanında yolcunun pantolonundan bakın ne çıktı

12:5114/03/2025, vendredi
DHA
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ABD'nin New Jersey eyaletindeki Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'nda güvenlik kontrolü sırasında bir yolcunun pantolonundan çıkanlar herkesi şaşırttı.

Ulaştırma Güvenlik İdaresi (TSA) tarafından yapılan açıklamada, güvenlik taramasından geçmeye çalışan bir yolcunun hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine detaylı arama yapıldığı belirtildi. Arama sırasında yolcunun pantolonunda sakladığı bir kaplumbağa tespit edildi.

'Canlı bir kaplumbağa'

Kaplumbağanın sağlıklı olduğu öğrenilirken, yolcu hakkında yasal işlem başlatıldı. Yetkililer, söz konusu hayvanın evcil hayvan olarak bilinen ‘kırmızı yanaklı su kaplumbağası' olduğunu açıkladı. TSA New Jersey Bölge Güvenlik Direktörü Thomas Carter olayla ilgili olarak, "Daha önce yolcuların silah veya bıçak gibi tehlikeli nesneleri giysilerine ya da bagajlarına saklamaya çalıştığını gördük, ancak bir yolcunun pantolonuna canlı bir kaplumbağa gizlediği ilk vaka bu oldu" dedi. TSA yetkilileri, yolcuların canlı hayvan taşıma kurallarına uymaları gerektiğini hatırlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




#ABD
#New Jersey
#Güvenlik
#Havalimanı

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