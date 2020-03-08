Dünya ABDde dev market zincirleri temizlik ürünlerine sınırlama getirdi
AMERİKA

ABD'de dev market zincirleri temizlik ürünlerine sınırlama getirdi

ABD'de koronavirüsün (Kovid-19) giderek yayılması, tüketim alışkanlıklarını da değiştirdi. Müşteriler özellikle temizlik ürünlerine aşırı rağbet göstermeye başladı. Stoklar erimeye başlayınca zincir mağazalar özellikle temizlik ve hijyen ürünlerinin satışına limit getirmeye başladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Müşteriler marketlere akın ediyor.
Müşteriler marketlere akın ediyor.

Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri de ABD oldu. Ölü ve vaka sayısı her geçen gün artması, halkın tüketim alışkanlıklarını da değiştirdi. Özellikle temizlik ve hijyen ürünlerine rağbet arttı.

Temizlik ürünlerinin satıldığı raflar bomboş kaldı.

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Marketlerde uzun kuyruklar oluştu

  • New Jersey eyaletinde özellikle kalabalık ailelerin tercih ettiği COSTCO, Walmart ve Best Buy benzeri zincir marketlerin girişlerinde uzun kuyruklar oluştu. Market yöneticileri, herkese yetmesi için su, ilaç, tuvalet kağıdı ve kağıt havlu başta olmak üzere birçok temizlik ve hijyen maddelerinin satışına limit getirdi.

Stoklar tükendi.

Raflar bomboş kaldı

Koronavirüs salgınının Doğu eyaletlerinde de yayılmaya başlamasının üzerine tüketiciler, hortum, sel, tayfun beklendiği dönemlerde olduğu gibi süpermarket raflarını boşalttı. Market yöneticileri, müşteriler arasında zaman yaşanan kavgalara ve paniğe son vermek için çareyi bazı ürünlerin satışını 2 adetle sınırlandırdı, kapılarda polisler görevlendirildi.

ABD'liler evlerine erzak ve temizlik malzemesi stoklamaya başladı.

'İtalya'dan geldim koronavirüs kaptım' diye hastaneyi birbirine kattı
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Mudanya'da yaşayan E.O., 2 gün önce Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurup, İtalya'dan geldiğini ve koronavirüs kaptığını söyledi. Bunun üzerine E.O. için önlem alındı. Tedbir amacıyla hastaneye hasta kabul edilmedi. Hastanede bulunan hasta ve yakınlarına da maske dağıtıldı. E.O.'nun yapılan testlerinde hastalığa dair bir hastalığa dair herhangi bir bulguya rastlanmadı. E.O., iddiasında ısrar edince, hastaneye polis çağırıldı. Bunun üzerine E.O. hastaneden çıkıp uzaklaştı.
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Gelen polis ekipleri, E.O.'nun kaçtığını belirledi. Polisin yaptığı araştırmada, E.O.'nun olaydan bir gün önce de yine aynı şikayetle Bursa Şehir Hastanesi'ne gittiğini, burada da önlem alındığını, yapılan test sonuçlarının da temiz çıktığı belirlendi. E.O., Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından dün gece evinde gözaltına aldı.
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Sağlık raporu için hastaneye götürülen E.O., kendisini görüntüleyen gazetecilerin 'Hastaneye neden gittiniz?' sorusuna 'Şüphelendiğim için gittim' dedi.
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Bu arada E.O.'nun, hastaneye gelip, koronavirüs kaptığını söylemesi ve ardından yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde E.O.'nun hastaneye gelerek şikayetini sağlık ekiplerine söylediği, personelin maske dağıtmaya başladığı ve karantina odasının hazırlandığı sırada E.O.'nun beklediği görüldü.
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'İtalya'dan geldim koronavirüs kaptım' diye hastaneyi birbirine kattı
Bursa'da gittiği hastanede İtalya'dan geldiğini ve koronavirüs kaptığını iddia eden E.O. (68), tedirginliğe neden oldu. Hastanede önlem alınırken, E.O.'nun yapılan testlerinde hastalıkla ilgili herhangi bir bulguya rastlanmadı. Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen E.O.'nun olaydan bir gün önce de aynı şikayetle başka bir hastaneye gittiği ortaya çıktı.

Alışveriş arabaları bile temizleniyor

New Jersey’in Bergen County, Teterboro kasabasında bulunan toptan satış marketi COSTSO önünde yoğunluktan sürücüler araçlarını park edecek yer bulamadı, girişlerde ve kasalarda uzun kuyruklar oluştu. Market görevlileri ise koronavirüse karşı önlem olarak alışveriş arabalarını her seferinde dezenfekte etti.

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