ABD'de dev market zincirleri temizlik ürünlerine sınırlama getirdi
ABD'de koronavirüsün (Kovid-19) giderek yayılması, tüketim alışkanlıklarını da değiştirdi. Müşteriler özellikle temizlik ürünlerine aşırı rağbet göstermeye başladı. Stoklar erimeye başlayınca zincir mağazalar özellikle temizlik ve hijyen ürünlerinin satışına limit getirmeye başladı.
Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri de ABD oldu. Ölü ve vaka sayısı her geçen gün artması, halkın tüketim alışkanlıklarını da değiştirdi. Özellikle temizlik ve hijyen ürünlerine rağbet arttı.
Marketlerde uzun kuyruklar oluştu
New Jersey eyaletinde özellikle kalabalık ailelerin tercih ettiği COSTCO, Walmart ve Best Buy benzeri zincir marketlerin girişlerinde uzun kuyruklar oluştu. Market yöneticileri, herkese yetmesi için su, ilaç, tuvalet kağıdı ve kağıt havlu başta olmak üzere birçok temizlik ve hijyen maddelerinin satışına limit getirdi.
Raflar bomboş kaldı
Koronavirüs salgınının Doğu eyaletlerinde de yayılmaya başlamasının üzerine tüketiciler, hortum, sel, tayfun beklendiği dönemlerde olduğu gibi süpermarket raflarını boşalttı. Market yöneticileri, müşteriler arasında zaman yaşanan kavgalara ve paniğe son vermek için çareyi bazı ürünlerin satışını 2 adetle sınırlandırdı, kapılarda polisler görevlendirildi.
New Jersey’in Bergen County, Teterboro kasabasında bulunan toptan satış marketi COSTSO önünde yoğunluktan sürücüler araçlarını park edecek yer bulamadı, girişlerde ve kasalarda uzun kuyruklar oluştu. Market görevlileri ise koronavirüse karşı önlem olarak alışveriş arabalarını her seferinde dezenfekte etti.