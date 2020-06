ABD’de Floyd isyanları: Gösteriler sivil itaatsizliğe dönüştü

ABD’de 46 yaşındaki George Floyd’un, Minneapolis’te gözaltına alınması sırasında polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesine yönelik protestoların önüne geçmek için uygulanan sokağa çıkma yasağı, göstericileri yıldırmadı. Yasağa aldırış etmeyen göstericiler, salı günü ve akşamında pek çok kentte yine sokaklara indi. Bazı kentlerde polis ve askerler de diz çökerek protestocularla dayanışma gösterdi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI DESTEK VERDİ

Binlerce eylemci sokağa çıkma yasaklarına rağmen meydanlara indi.

New York City’de saat 20.00’de yürürlüğe giren yasağa rağmen George Floyd’un öldürülmesini ve polis şiddetini protesto için binlerce gösterici sokaklardaydı. Zaman zaman trafiği kapatan binlerce eylemciye Times Meydanı’nda sağlık çalışanları da destek verdi. Kentte önceki gün yaşanan yağma olayları üzerine sokağa çıkma yasağı saat 23.00’ten 20.00’ye çekilmişti. ABD Başkanı Donald Trump’ın “Ulusal Muhafızları göreve çağırın” baskısına direnen ve sokaklarda asker konuşlandırılmasına karşı çıkan New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, sokağa çıkma yasağının yürürlüğe girmesinin ardından radyodan New Yorklulara seslenerek “Herkes evine gitsin ki biz de insanları güvende tutabilelim” dedi. Ancak özellikle Manhattan ve Brooklyn bölgelerindeki gösteriler akşam saatlerinde de devam etti. Associated Press haber ajansı, kentte yaklaşık 700 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

ABD'de George Floyd cinayetinin ardından başta Minnesota ve Pensilvanya eyaletleri olmak üzere çok sayıda bölgede yüzbinlerce insan sokaklarda polisle çatıştı, şehirler yakılıp yıkıldı, polis araçları ateşe verildi, Beyaz Saray'a yürümek isteyenler zorla durduruldu.

KONGRE’YE YÜRÜDÜLER

ABD’de siyahi George Floyd’un polis şiddetiyle ölümüyle başlayan gösteriler sivil itaatsizlik eylemlerine dönüştü.

Başkent Washington D.C. ve Teksas eyaletinin Fort Worth kentinde de sokağa çıkma yasağına karşın gösterilerin sürdüğü görüldü. Washington’da Beyaz Saray’ın önünde düzenlenen gösteriye yüzlerce kişi katıldı. Gösteriler büyük katılımlara rağmen önceki günlerdekilere kıyasla daha “barışçıl” geçti. Gösteriler, kentte sokağa çıkma yasağının başladığı saat 19.00’dan sonra da devam ederken, bir grup protestocu Beyaz Saray’dan Kongre binasına yürüdü. Kongre binası önünde de bir süre eylem yapan protestocular, daha sonra Beyaz Saray önündeki Lafayette Park’a döndü. Göstericilerin büyük bölümü geç saatlerde Beyaz Saray önünden ayrıldı. Öte yandan Teksas’taki 25 bin göstericiye George Floyd’un aile üyeleri de eşlik etti.

ABD'nin Minnesota eyaletinde bulunan Minneapolis kentinde polis tarafından öldürülen George Floyd'un ardından çıkan protestolar ülke genelinde devam ediyor. Houston Belediye Binası önündeki Floyd cinayeti eylemleri sırasında atlı polis bir göstericiyi ezdi. Atlı polis tarafından ezilen kadın Houston Polis Departmanı'na dava açacağını açıkladı.

POLİS VE ASKER DİZ ÇÖKTÜ

ABD’nin bazı kentlerindeki protestolar sırasında polis memurları ve askerler, göstericilerle dayanışma göstermek için diz çöktü. Bu kentlerden biri Los Angeles’tı. Kentteki protestolarda diz çöken askerler, göstericiler tarafından alkışlandı. Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti de bir polis merkezinin önünde düzenlenen protesto sırasında diz çökerek dayanışma gösterdi. Ancak daha sonra Garcetti de protesto edildi. Günün ilerleyen saatlerinde Garcetti’nin evinin önünde toplanan yüzlerce kişi protesto gösterisi düzenledi. Iowa ve Georgia eyaletlerinde de polisler protestocularla dayanışma göstermek için diz çöktü.

Washington’a 1600 asker konuşlandı

Fotoğraf: Arşiv

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 82’nci Hava İndirme Tümeni’nin bulunduğu Fort Bragg ve 10’uncu Dağcı Tümeni’nin bulunduğu Fort Drum kışlalarından yaklaşık 1600 askeri tedbir amaçlı Washington bölgesinde konuşlandırdığını duyurdu. Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, Kuzey Saha Komutanlığı’nın ise yine Fort Bragg’dan 16’ncı Askeri Polis Tugayı’nı ve Fort Drum’daki 91’inci Askeri Polis Taburu’nu Washington bölgesine sevk ettiğini bildirdi. Sözcü, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Muvazzaf askeri unsurlar Ulusal Başkent Bölgesi’ne konuşlandırıldılar ancak Washington DC’nin içinde değiller. Teyakkuz halindeler ama 10. Madde (Ordu Kanunu) altında görevliler, sivil otoritelerin operasyonlarına katılmıyorlar. Fort Bragg ve Fort Drum’dan sevk edilen askerlerin sayısı yaklaşık 1600’dür.” Öte yandan ordunun Washington yakınlarındaki askeri üslere helikopter sevkiyatı yapıldığı ortaya çıktı. Alınan bilgilere göre, Andrews Hava Üssü’ne, 10 Black Hawk ve 4 Chinook tipi olmak üzere 14 helikopter de intikal etti.

Bir gösterici 2 Haziran'da Boston, Massachusetts'teki miting sırasında tepkisini gösteriyor. Protestocular George Floyd'un ölümü sebebiyle bir dakikalık sessizlik için yere yattılar. Bir polis memuru, George Floyd'un ölümüne karşı düzenlenen protesto sırasında diz çöktü George Floyd'un kızı Gianna Floyd, 6 yaşında, Minnesota'daki Minneapolis Belediye Binasında 2 Haziran'da düzenlenen basın toplantısında... Göstericiler, Washington'daki Beyaz Saray'ın dışındaki Lafayette Parkı'nı çevreleyen çit boyunca toplanıyorlar. Protestocular 2 Haziran'da Seattle'da polis vahşeti ve George Floyd'un ölümüne karşı yürüdü. Protestocular Los Angeles'ta George Floyd'un ölümüne karşı yürüdü. George Floyd'un kardeşi Philonise Floyd, 2 Haziran Houston, Teksas'taki kardeşinin ölümüne karşı protesto mitinginde konuşurken... Protestolarda son durum ne? George Floyd'un ölümü sonrası Amerika öfkeli ABD'de Floyd cinayetinin ardından başlayan polis karşıtı protesto eylemleri tüm hızıyla sürüyor. Protesto eylemlerinde şiddet olaylarının artması üzerine çok sayıda kentte sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başladı. Halkın kin ve öfkesi dinmek bilmiyor...

BM’den itidal çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD’li yetkililere gösterilere müdahale etme konusunda itidal çağrısında bulundu. Guterres, Twitter hesabından ‘’Bize ev sahipliği yapan ülke ve BM’nin merkezi New York’ta şiddet olayları görmek çok üzücü’’ mesajını paylaştı. ‘’Şikayetler duyulmalı ama barışçıl ifade edilmeli ve yetkililer gösterilere müdahale konusunda itidalli olmalı’’ çağrısı yapan Guterres, ‘’Irkçılığı hepimizin reddetmesi gerek’’ ifadesini kullandı. Guterres, toplumun her kesiminden liderlerin eşitsizliğe ve ayrımcılığa karşı sosyal bütünlüğe yatırım yapması gerektiğini ifade etti.

Sığınağa teftiş için inmiş!

Fotoğraf: Arşiv

ABD Başkanı Donald Trump, pazar günü protestocuların Beyaz Saray önüne gelmesi üzerine sığınağa indirildiğini itiraf etti. Trump, “Sığınağa teftiş için indim” dedi. Sığınakta çok az bir süre kaldığını savunan ABD Başkanı, “Yalancı basın, olayı yanlış aktarıyor.” açıklamasında bulundu.

Protestolar Fransa’ya sıçradı

Fransa

ABD’de siyahi George Floyd’un polis şiddetiyle ölümünün ardından düzenlenen ırkçılık karşıtı gösteriler Fransa’ya da sıçradı. Fransa’nın başkenti Paris’te, 2016’da polis aracında hayatını kaybeden 24 yaşındaki siyahi genç Adama Traore için gösteri düzenlendi. Paris Valiliği’nin gösteri yasağına rağmen “Adama İçin Adalet Kolektifi” çağrısıyla Adalet Sarayı’nda toplanan eylemciler, polis şiddetini protesto etti. Adama Traore’nin ablası Assa Traore, gösteride yaptığı konuşmada, “Bugünkü mücadelemiz sadece Traore ailesinin değil, aynı zamanda sizin de mücadeleniz. Bugün (ABD’de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi) George Floyd için mücadele ettiğimiz zaman Adama Traore için de mücadele ediyoruz” diye konuştu. Göstericilerle gerginlik yaşayan polis, onlara biber gazıyla müdahale etti. Gösterilerde 18 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Polis kaynaklarına göre gösteriye 19 bin kişi katıldı. Eylemde sarı yelekliler de yer aldı.