ABD’de ırkçı kin: 60 kurşun sıkıp cesedini kelepçelediler

ABD’de siyahilere yönelik polis şiddeti artarak devam ediyor. Suçlu beyaz olduğunda daha müsamahakar davranan Amerikan polisi, siyahi vatandaşlara müdahalede sınır tanımıyor.
Bu şiddetin son kurbanı, 25 yaşındaki siyahi genç Jayland Walker oldu. ABD’nin Ohio eyaletindeki Akron şehrinde, 27 Haziran gecesi trafik ihlali nedeniyle durdurulmak istenen Walker, polisin ihtarına uymayınca kovalamaca başladı.
Bir süre sonra arabadan inerek koşmaya başlayan siyahi gence polis memurları kurşun yağdırdı. Walker’ın vücudu delik deşik olurken, Akron Polis Departmanı’nın yayınladığı video, silahsız gence polisin orantısız müdahalesini gözler önüne serdi.
SOKAK ORTASINDA İNFAZ
Polisin vücut kamerası görüntülerinde, 8 polis memurunun, arabasını bırakıp kaçan Walker’a şarjörleri boşalıncaya kadar ateş ettiği görüldü. Polislerin 90’dan fazla mermi sıktığı tespit edilirken, adli tıp kayıtlarına göre bunlardan en az 60’ı Walker’a isabet etti.
Videonun ortaya çıkmasının ardından şehirde ırkçılık karşıtı protesto gösterileri başladı. Bunun üzerine Walker’ın aracında özel eşyalarının yanında bir silahın görüntüsünü de yayınlayan polis, siyahi gencin ekiplere ateş açtığını iddia etti.
Ancak olay anını gösteren videoda, vurulduğu esnada peşinden koşan polislere sırtı dönük olan gencin karşı ateş açtığına dair kanıta rastlanmadı. Akron Polis Şefi Stephen Mylett de görüntüleri ‘izlenmesi zor’ ve ‘şoke edici’ olarak nitelendirdi.
CESEDİ KELEPÇELEDİLER
Ailenin avukatı Bobby DiCello, Walker’ın vücuduna, yüzü dahil 60 kurşunun isabet ettiğini ve buna rağmen hastaneye kaldırıldığında ellerinin arkadan kelepçelenmiş olduğunu kaydetti. Polis memurlarının Jayland yere düştükten sonra dahi ateş etmeye devam ettiğini belirten DiCello, “Bunun ‘etkisiz hale getirmekten’ çok daha öte bir anlamı var” dedi. Siyahi gencin ailesi de CBS News’e, “Öfke anlaşılabilir ama şiddet değil. Onun için barışçıl şekilde adalet talep ederken Jayland’ın haysiyetini koruyalım” açıklamasında bulundu. Siyah hakları savunucusu sivil toplum kuruluşu NAACP Başkanı Derrick Johnson ise Walker’ın ölümünü ‘cinayet’ olarak niteledi. Ayrıca olaya karışan polislerin ‘ücretli’ idari izne ayrıldığı bildirildi.
DERİ RENGİNE GÖRE ADALET
ABD’de son yıllarda çok sayıda siyahi, polis şiddetine kurban gitti. Cinayeti işleyen polis memurları ya beraat etti ya da basit cezalarla paçayı kurtardı. Buna karşılık ırkçı katliamlar gerçekleştiren beyaz saldırganların işlediği suçların ‘terör’ kapsamına alınmadan, ya ‘nefret suçu’ ya da ‘akli dengesizlik’ gibi kılıflarla hafifletilmeye çalışıldığı ve saldırganlara polisin davranışının daha müsamahakar olduğu görüldü. ABD’de adalet ve asayiş alanındaki bu ikiyüzlü tutumun, hem ırkçılığı beslediği hem de birçok katliama davetiye çıkardığı düşünülüyor.