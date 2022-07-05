Dünya ABDde ırkçı kin 60 kurşun sıkıp cesedini kelepçelediler
AMERİKA

ABD’de ırkçı kin: 60 kurşun sıkıp cesedini kelepçelediler

ABD polisinin 25 yaşındaki siyahi Jayland Walker’i öldürdüğü anlara ilişkin görüntüler dehşete düşürdü. Ohio’da 8 polis trafik ihlali nedeniyle durdurdukları Walker arabadan inip kaçınca tüm şarjörleri boşalıncaya kadar ateş etti. Walker’in vücuduna 60’tan fazla kurşun isabet etti. Hızlarını alamayan ırkçı polisler cesede ters kelepçe taktı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD’de ırkçı kin: 60 kurşun sıkıp cesedini kelepçelediler
Walker’in vücuduna 60’tan fazla kurşun isabet etti.

ABD’de siyahilere yönelik polis şiddeti artarak devam ediyor. Suçlu beyaz olduğunda daha müsamahakar davranan Amerikan polisi, siyahi vatandaşlara müdahalede sınır tanımıyor.

Arabadan indi.
Arabadan indi.

Bu şiddetin son kurbanı, 25 yaşındaki siyahi genç Jayland Walker oldu. ABD’nin Ohio eyaletindeki Akron şehrinde, 27 Haziran gecesi trafik ihlali nedeniyle durdurulmak istenen Walker, polisin ihtarına uymayınca kovalamaca başladı.

Koşmaya başladı.
Koşmaya başladı.

Bir süre sonra arabadan inerek koşmaya başlayan siyahi gence polis memurları kurşun yağdırdı. Walker’ın vücudu delik deşik olurken, Akron Polis Departmanı’nın yayınladığı video, silahsız gence polisin orantısız müdahalesini gözler önüne serdi.

İlk mermi ile tökezledi.
İlk mermi ile tökezledi.

SOKAK ORTASINDA İNFAZ

Polisin vücut kamerası görüntülerinde, 8 polis memurunun, arabasını bırakıp kaçan Walker’a şarjörleri boşalıncaya kadar ateş ettiği görüldü. Polislerin 90’dan fazla mermi sıktığı tespit edilirken, adli tıp kayıtlarına göre bunlardan en az 60’ı Walker’a isabet etti.

Polis kurşun yağdırdı.
Polis kurşun yağdırdı.

Videonun ortaya çıkmasının ardından şehirde ırkçılık karşıtı protesto gösterileri başladı. Bunun üzerine Walker’ın aracında özel eşyalarının yanında bir silahın görüntüsünü de yayınlayan polis, siyahi gencin ekiplere ateş açtığını iddia etti.

Ancak olay anını gösteren videoda, vurulduğu esnada peşinden koşan polislere sırtı dönük olan gencin karşı ateş açtığına dair kanıta rastlanmadı. Akron Polis Şefi Stephen Mylett de görüntüleri ‘izlenmesi zor’ ve ‘şoke edici’ olarak nitelendirdi.

Jayland Walker
Jayland Walker

CESEDİ KELEPÇELEDİLER

Ailenin avukatı Bobby DiCello, Walker’ın vücuduna, yüzü dahil 60 kurşunun isabet ettiğini ve buna rağmen hastaneye kaldırıldığında ellerinin arkadan kelepçelenmiş olduğunu kaydetti. Polis memurlarının Jayland yere düştükten sonra dahi ateş etmeye devam ettiğini belirten DiCello, “Bunun ‘etkisiz hale getirmekten’ çok daha öte bir anlamı var” dedi. Siyahi gencin ailesi de CBS News’e, “Öfke anlaşılabilir ama şiddet değil. Onun için barışçıl şekilde adalet talep ederken Jayland’ın haysiyetini koruyalım” açıklamasında bulundu. Siyah hakları savunucusu sivil toplum kuruluşu NAACP Başkanı Derrick Johnson ise Walker’ın ölümünü ‘cinayet’ olarak niteledi. Ayrıca olaya karışan polislerin ‘ücretli’ idari izne ayrıldığı bildirildi.

DERİ RENGİNE GÖRE ADALET

ABD’de son yıllarda çok sayıda siyahi, polis şiddetine kurban gitti. Cinayeti işleyen polis memurları ya beraat etti ya da basit cezalarla paçayı kurtardı. Buna karşılık ırkçı katliamlar gerçekleştiren beyaz saldırganların işlediği suçların ‘terör’ kapsamına alınmadan, ya ‘nefret suçu’ ya da ‘akli dengesizlik’ gibi kılıflarla hafifletilmeye çalışıldığı ve saldırganlara polisin davranışının daha müsamahakar olduğu görüldü. ABD’de adalet ve asayiş alanındaki bu ikiyüzlü tutumun, hem ırkçılığı beslediği hem de birçok katliama davetiye çıkardığı düşünülüyor.

ABD'de bir polis cinayeti daha: Siyahi genci başından vurarak öldürdü
FOTOĞRAF 23
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Grand Rapids kentinde 4 Nisan'da bir polisin Patrick Lyoya isimli siyahi genci, trafik çevirmesi sırasında başından vurduğu görüntüler ortaya çıktı.
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Polis departmanının yaka kamerası ve cep telefonunca kaydedilen görüntülerde, çevirme sırasında yaşanan arbedede beyaz bir polisin üzerinde herhangi bir silah bulunmayan 26 yaşındaki siyahi Lyoya'yı yere yatırdıktan sonra, direnmesi üzerine başından vurduğu görülüyor.
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Görüntülerin ortaya çıkması üzerine Michigan, protesto gösterilerine sahne oldu ve polis şiddetine sosyal medyada yoğun tepki gösterildi.
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Polis şefi Eric Winstrom, suç duyusunda bulunulmadığı sürece Lyoya'yı başından vuran ve ölümüne neden olan polisin kimliğinin açıklanmayacağını bildirdi.
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Lyoya'yı vuran polisin mevcut yetkilerinin elinden alındığını ve izne çıkarıldığını belirten Winstrom, olaya ilişkin soruşturma yürütüldüğünü ifade etti.
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ABD medyasında yer alan haberlerde, Lyoya'ın 2014'te Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden ABD'ye göç ettiği bilgisi yer aldı.
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Görüntülerin ortaya çıkması üzerine Michigan, protesto gösterilerine sahne oldu ve polis şiddetine sosyal medyada yoğun tepki gösterildi.
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Görüntülerin ortaya çıkması üzerine Michigan, protesto gösterilerine sahne oldu ve polis şiddetine sosyal medyada yoğun tepki gösterildi.
Title
Görüntülerin ortaya çıkması üzerine Michigan, protesto gösterilerine sahne oldu ve polis şiddetine sosyal medyada yoğun tepki gösterildi.
Title
Görüntülerin ortaya çıkması üzerine Michigan, protesto gösterilerine sahne oldu ve polis şiddetine sosyal medyada yoğun tepki gösterildi.
Title
Görüntülerin ortaya çıkması üzerine Michigan, protesto gösterilerine sahne oldu ve polis şiddetine sosyal medyada yoğun tepki gösterildi.
Title
Görüntülerin ortaya çıkması üzerine Michigan, protesto gösterilerine sahne oldu ve polis şiddetine sosyal medyada yoğun tepki gösterildi.
Title
Görüntülerin ortaya çıkması üzerine Michigan, protesto gösterilerine sahne oldu ve polis şiddetine sosyal medyada yoğun tepki gösterildi.
Title
Görüntülerin ortaya çıkması üzerine Michigan, protesto gösterilerine sahne oldu ve polis şiddetine sosyal medyada yoğun tepki gösterildi.
Title
Görüntülerin ortaya çıkması üzerine Michigan, protesto gösterilerine sahne oldu ve polis şiddetine sosyal medyada yoğun tepki gösterildi.
ABD'de bir polis cinayeti daha: Siyahi genci başından vurarak öldürdü
ABD'nin Michigan eyaletinde bir polisin Patrick Lyoya isimli siyahi genci, trafik çevirmesi sırasında başından vurduğu görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerin ortaya çıkması üzerine Michigan, protesto gösterilerine sahne oldu ve polis şiddetine sosyal medyada yoğun tepki gösterildi.

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