Dünya ABDde koronavirüsten 410 kişi daha öldü
KORONAVİRÜS

ABD'de koronavisten ölenlerin sayısı açıklandı

ABD'de koronavirüsten 410 kişi daha öldü

Dünyada koronavirüs vaka sayısında listenin ilk sırasında yer alan ABD'de vaka ve ölü sayısı her geçen gün hızla artıyor. Ülkede koronavirüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 410 artarak bin 711'e yükseldi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

ABD'de yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 410 artarak 1711'e çıktı.

Dünyada koronavirüs vaka sayısında listenin ilk sırasında yer alan ABD'de vaka ve ölü sayısı her geçen gün hızla artıyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 18 bin 848 artışla 104 bin 860'a, ölü sayısı da 410 artarak bin 711'e ulaştı.

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ABD'de koronavirüs tablosu giderek kötüleşiyor: Bin can kaybı, 70 bin vaka

Dünya genelinde salgının yayıldığı ülkeler listesinde ABD'nin ardından 86 bin 498 vakayla İtalya, 81 bin 996 vakayla da Çin geliyor.

Ülke içindeki dağılıma bakıldığında ise ABD'de salgının en fazla etkisini hissettirdiği eyaletler New York ve komşusu New Jersey olmaya devam ediyor.

ABD'de koronavirüste zirveye oturdu: Vaka sayısı 100 bini aştı, New York'ta can kaybı önlenemiyor
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New York eyaletinde dün 39 bin 140 olan vaka sayısı 46 bin 94'e çıkarken, bu rakamın sadece 26 bin 697'si, nüfusu 8,5 milyon olan New York şehrinde bulunuyor.

New York'u 8 bin 825 vakayla komşusu New Jersey, 4 bin 885 vakayla da California eyaletleri takip ediyor.

New York son 24 saatte 461'den 605'e ulaşan ölümle en fazla can kaybı yaşanan eyalet olurken, onu 175 ölümle Washington, 119 ölümle de Louisiana izliyor.

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