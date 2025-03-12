ABD'de protestolar büyüyor: Yüzlerce insan Filistinli öğrenci için sokaklara indi

Chicago'da binlerce kişi, ellerinde pankartlarla slogan atarak İsrail'in Gazze'yi işgalini ve Halil'in tutuklanmasını protesto etti. ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyada yaptığı açıklamada, bu tutuklamayı "pek çok gözaltının ilki" olarak nitelendirirken göstericiler, Trump yönetiminin insan hakları ihlallerine karşı seslerini yükseltmeye devam edeceklerini vurguladı.

Mahmud Halil

Chehade, binlerce kişinin Mahmud Halil'in serbest bırakılması için Chicago'da protestoya katıldığını belirterek "Halil, bu sistem ve yönetim tarafından evinden kaçırılan Filistinli bir aktivist." dedi. Hiçbir kuvvetin kendilerini susturamayacağını ve korkuya sürükleyemeyeceğini vurgulayan Chehade, "ABD genelinde milyonlarca kişi olarak buradayız. Birbirimizi koruduğumuzu ve Gazze'deki soykırıma, ABD vergi mükelleflerinin parasının etnik temizlik ve Filistin'in işgali için kullanılmasına asla sessiz kalmayacağımızı söylemek için buradayız." ifadelerini kullandı.

Halil'in tutuklanması

ABD'de Columbia Üniversitesi protestolarına öncülük eden Filistinli aktivist öğrenci Halil tutuklanmıştı.

Avukatı Amy Greer, Halil'in, "yeşil kartlı daimi ikametgah sahibi" olarak ABD'de bulunmasına ve eşinin Amerikalı olmasına rağmen ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) yetkilileri tarafından tutuklandığını ve yeşil kartının iptal edildiğini belirtmişti.

'Yeşil kartlar iptal edilecek'

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, X hesabından paylaştığı mesajında, "Amerika'daki Hamas destekçilerinin vizelerini veya yeşil kartlarını iptal edeceğiz, böylece sınır dışı edilebilecekler." ifadesini kullanmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, 2024 ilkbaharında ABD'deki üniversite kampüslerinde Gazze'deki katliama karşı düzenlenen gösterilere katılan uluslararası öğrencileri sınır dışı edeceğini söylemişti.





ABD'de bir yargıç, Mahmud Halil'in sınır dışı edilmesine geçici engel kararı koymuştu.







