Dünya ABDde silahlı saldırılar sürüyor Cenaze törenine silahlı saldırı düzenlendi, ölü ve yaralılar var
AMERİKA

ABD'de silahlı saldırılar sürüyor: Cenaze törenine silahlı saldırı düzenlendi, ölü ve yaralılar var

ABD'nin Wisconsin eyaletine bağlı Racine şehrinde bir cenaze törenine silahlı saldırı düzenlendi. Yerel kaynaklar çok sayıda kişinin vurulduğunu, ölü ve yaralılar olduğunu aktarıyor.

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Haber Merkezi Diğer
​ABDde silahlı saldırılar sürüyor: Cenaze törenine silahlı saldırı düzenlendi, ölü ve yaralılar var
Polis mezarlık çevresine kimseyi yaklaştırmıyor.

20 Mayıs'ta polis tarafından vurularak öldürülen 37 yaşındaki Da'Shontay King'in Graceland Mezarlığı'ndaki cenaze törenine silahlı saldırı düzenlendi. Yerel kaynaklar çok sayıda kişinin vurulduğunu, ölü ve yaralılar olduğunu aktarıyor.

Polis, mezarlıkta saldırı ile ilgili araştırmasını sürdürüyor.
Polis, mezarlıkta saldırı ile ilgili araştırmasını sürdürüyor.

Racine polisi olayla ilgili olarak Twitter'dan bir gönderi yayınladı. Gönderide "Saat 14:26'da Graceland Mezarlığı'nda çok sayıda el ateş edildi. Kurbanlar var ama şu anda kaç kişi olduğu bilinmiyor. Olay yeri hala aktif ve araştırılıyor.” ifadelerine yer verildi.

Polis, vatandaşları saldırının gerçekleştiği mezarlıktan uzak durmaya çağırdı.

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