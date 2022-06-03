ABD'de silahlı saldırılar sürüyor: Cenaze törenine silahlı saldırı düzenlendi, ölü ve yaralılar var

20 Mayıs'ta polis tarafından vurularak öldürülen 37 yaşındaki Da'Shontay King'in Graceland Mezarlığı'ndaki cenaze törenine silahlı saldırı düzenlendi. Yerel kaynaklar çok sayıda kişinin vurulduğunu, ölü ve yaralılar olduğunu aktarıyor.

Polis, mezarlıkta saldırı ile ilgili araştırmasını sürdürüyor.

Racine polisi olayla ilgili olarak Twitter'dan bir gönderi yayınladı. Gönderide "Saat 14:26'da Graceland Mezarlığı'nda çok sayıda el ateş edildi. Kurbanlar var ama şu anda kaç kişi olduğu bilinmiyor. Olay yeri hala aktif ve araştırılıyor.” ifadelerine yer verildi.

Polis, vatandaşları saldırının gerçekleştiği mezarlıktan uzak durmaya çağırdı.

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