ABD’deki Luke Hava Üssü’nde verilen silahlı saldırgan alarmı kaldırıldı

23:1119/12/2025, Cuma
AA
Luke Hava Üssü
Luke Hava Üssü

Üssün kamu ilişkileri ofisinden yapılan açıklamaya göre, Arizona eyaletinde bulunan Luke Hava Üssü’nde saldırgan olabileceği ihbarı üzerine yerleşke genelinde devreye sokulan alarm ve güvenlik önlemlerinin üste aktif bir tehdit bulunmadığı belirtilerek kaldırıldığı ifade edildi.

ABD’nin Arizona eyaletinde bulunan Luke Hava Üssü’nde, silahlı saldırgan ihbarı üzerine başlatılan güvenlik alarmının kaldırıldığı ve yerleşkede herhangi bir tehdidin tespit edilmediği bildirildi.

Üssün kamu ilişkileri ofisinden yapılan açıklamada, yerleşkede silahlı saldırgan olabileceği yönündeki ihbar üzerine yerleşke genelinde alarm verildiği ve güvenlik prosedürlerinin devreye sokulduğu belirtildi.

Yapılan incelemeler sonucunda üste aktif bir tehdit bulunmadığı belirtilen açıklamada, güvenlik alarmının kaldırıldığı ve faaliyetlerin normale döndüğü kaydedildi.



