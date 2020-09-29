ABD'den Dağlık Karabağ açıklaması ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Azerbaycan-Ermenistan arasında yaşanan çatışmalarla ilgili açıklama yaptı. Pompeo 'Dağlık Karabağ'da her iki taraf da şiddete son vermeli ve müzakerelere dönmelidir' ifadesini kullandı.

Haber Merkezi 29 Eylül 2020, 13:13 Son Güncelleme: 29 Eylül 2020, 13:15 Diğer