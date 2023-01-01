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ABD'den Karabağ açıklaması: Azerbaycan'ın askeri eylemlerinden endişeliyiz

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Karabağ’da ateşkes çağrısında bulunarak, “ABD, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki askeri eylemlerinden derin endişe duymaktadır ve Azerbaycan'ı bu eylemlerini derhal durdurmaya çağırıyor” dedi.

07:32 . 20/09/2023 Çarşamba
AA
Blinken, Karabağ’da ateşkes çağrısında bulundu.

Blinken, Karabağ’da ateşkes çağrısında bulundu.

Karabağ'da uluslararası kabule ve Ermenistan'ın taahhüdüne göre Karabağ'dan çekilmesi gereken fakat bölgede konuşlanarak provokasyona devam eden Ermeni güçlerine karşı antiterör operasyonu başlatıldı. Operasyona ABD'den ilk yorum geldi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Azerbaycan’ın Karabağ'da yürüttüğü terörle mücadele operasyonu hakkında yazılı açıklama yaptı.

"Azerbaycan'ın askeri eylemlerinden derin endişe duyuyoruz"

Blinken, şu ifadeleri kullandı: "ABD, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki askeri eylemlerinden derin endişe duymaktadır ve Azerbaycan'ı bu eylemlerini derhal durdurmaya çağırıyor. Bu eylemler Dağlık Karabağ'da zaten vahim olan insani durumu daha da kötüleştiriyor ve barış umutlarını baltalıyor.

"Düşmanlıklara son verilmeli"

Anlaşmazlıkların çözümü için güç kullanılmasının kabul edilemez olduğunu ifade eden Blinken, söz konusu operasyonun bölgede adil ve onurlu bir barış için gerekli şartların oluşturulması yönündeki çabalara ters düştüğünü aktararak, “Düşmanlıklara derhal son verilmesi ve Bakü ile Dağlık Karabağ halkının temsilcileri arasında saygı çerçevesinde diyalog kurulması çağrısında bulunuyoruz” dedi.


Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ krizinde İran nasıl adım atacak?
Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ krizinde İran nasıl adım atacak?

Ermenistan ordusunun ve Karabağ bölgesindeki yasa dışı Ermeni güçlerin, Azerbaycan'a karşı provokasyonlarını son aylarda artırması tansiyonu yükseltti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatıldığını bildirdi. Rusya tarafından yapılan açıklamada da, "Çatışmalara Rus barış gücü müdahale etmeyecektir" denildi. Azerbaycan'ın özellikle 2020'de zafere ulaşmasının ardından rahatsızlığını gizleyemeyen güney komşusu İran ise, geride kalan üç yılda sınıra ordu yığıp tatbikatlar yaptı, Bakü yönetimi ve Türkiye'ye tehditler savurdu. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan son olarak Tahran yönetiminin İran ve Ermenistan'ı birbirine bağlayan tarihi güzergahın kapatılmasına ya da sınırlanmasına izin vermeyeceğini söyledi. Peki bu süreçte İran ne yapacak?


#Azerbaycan
#Karabağ
#Ermenistan
#Antony Blinken
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