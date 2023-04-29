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Dünya

ABD’den Latin Amerika’da toplama kampları

ABD’li yetkilileri göçmen sayısının tekrar artacağı konusunda endişelendirmeye başladı. Bu duruma çözüm olarak 2 Latin Amerika ülkesinde toplama kampı kurmaya ABD’yi, uzmanlar uluslararası hukuku ihlal etmekle suçluyor.

04:00 . 29/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

ABD, ülkeye illegal yollardan girmeye çalışan düzensiz göçmenler için Kolombiya ve Guatemala’da toplama kampları kurmaya hazırlanıyor. Washington’un Mart 2020’de Kovid-19 önlemleri kapsamında yürürlüğe koyduğu yasaya göre, 3 seneden fazla süredir ülkeye girmeye çalışan düzensiz göçmenleri sığınma hakkı vermeksizin sınır dışı ediyordu. Düzenlemenin 11 Mayıs’ta sona erecek olması, ABD’li yetkilileri göçmen sayısının tekrar artacağı konusunda endişelendirmeye başladı. Bu duruma çözüm olarak 2 Latin Amerika ülkesinde toplama kampı kurmaya ABD’yi, uzmanlar uluslararası hukuku ihlal etmekle suçluyor.



#Amerika
#Toplama Kampı
#Kolombiya
#Göçmen
1 saat önce
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