Dünya ABDden Pasifikte tehlikeli uçuş
ASYA

ABD'den Pasifik'te tehlikeli 'uçuş' - Son dakika haberleri

ABD'den Pasifik'te tehlikeli 'uçuş'

ABD'den Pasifik'te tansiyon yükseltecek bir hamle geldi. ABD'ye ait bir B-52 bombardıman uçağı ile Japonya'ya ait iki savaş uçağı Çin'in Hava Tanımlama Sahası ilan ettiği bölgede ve Senkaku adaları üzerinde uçuş yaparak gövde gösterisi yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak AA
Arşiv: B-52 bombardıman uçağı
Arşiv: B-52 bombardıman uçağı

ABD, Çin'e başlattığı ekonomik savaş sonrası tansiyonu yükseletecek bir adım daha attı.

ABD Hava Kuvvetlerine bağlı bir B-52 nükleer kapasiteli bombardıman uçağı, iki Japon savaş uçağı eşliğinde Çin'in "Hava Tanımlama Sahası" olarak ilan ettiği Doğu Çin Denizi'ndeki adalar üzerinde gövde gösterisi yaptı.

Amerikan medyasına konuşan askeri yetkililer, Washington ile Pekin arasındaki gerginliği daha da tırmandıracak uçuşun dün gerçekleştirdiğini belirtti.

Amerikan CNN televizyonu, Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkililerine dayandırdığı haberinde, Japonya Hava Kuvvetlerine bağlı savaş uçaklarının eşlik ettiği B-52 bombardıman uçağının daha önce planlanmış bir faaliyet kapsamında Doğu Çin Denizi'nde uçuş yaptığı kaydedildi.

Söz konusu uçakların Çin ile Japonya arasında tartışma konusu olan Senkaku adasının üzerinden de uçtuğu bildirildi.

Daha önce de füze üsleri üzerinden geçmişti

ABD'ye ait B-52 bombardıman uçakları daha önce de Çin'i kızdıracak adım atmıştı. ABD uçakları, Güney Çin Denizi’ne giriş yaparak Çin’in füze üsleri inşa ettiği Spratly Adası’nın üstünden geçmişti.

Dünyanın en önemli deniz güzergahlarından olan Güney Çin Denizi, zengin hidrokarbon rezervlerine sahip. Çin’in dışında Filipinler, Vietnam, Malezya, Brunei ve Tayvan gibi ülkeler de uluslararası sularda hak iddia ediyor.

Çin, 1947'de yayımladığı 9 kesik çizgili haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı bölgenin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunuyor.

Pekin'in tartışmalı sularda inşa ettiği yapay adalar üzerinde kurduğu üsleri silahlandırdığı iddiaları, ABD ve bölge ülkeleriyle arasında gerginliğe sebep oluyor.

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