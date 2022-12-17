ABD'den Suriye'ye bir üs daha

ABD güçlerinin, Barış Pınarı Operasyonu sırasında çekildiği Rakka'ya üç yıl sonra ilk askeri üssünü kuracakları ve yeni üssün şehrin güney girişindeki yeni Al-Rashid Köprüsü’nün yakınına kurulacağı belirtildi.

ÖNCE ASTILAR SONRA İNDİRDİLER

Yerel kaynaklar, 19 Kasım tarihinde ABD güçlerinin Rakka'da rejim güçleri tarafından terk edilen askeri kışlalara merkezler kurduğunu bildirdi. Suriye Gözlem Evi (SOHR) kaynaklarına göre ABD güçleri, PKK/YPG güçlerinin konuşlandığı 17. Tümen içinde bir helikopter pisti ve bir askeri merkez kurulmasına nezaret etti. Bayraklarını askeri kışlaların içine çektikten sonra bilinmeyen bir nedenle indirdiği ifade edildi. Öte yandan, örgütün Kürt Gençlik Hareketi temsilcisi Adnan İsmail el-Ramo'yu kaçırdığı öğrenildi.

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