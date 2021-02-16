AB’de derin kriz: Aşıda sınıfta kaldı

Avrupa Birliği (AB), son yıllarda içine girdiği yönetim türbülansından çıkmayı başaramıyor. İngiltere’nin 2020 yılı sonu itibarıyla Birlik’ten ayrılması, Brüksel’in küresel gücüne önemli bir darbe indirirken, üye sayısı 27’ye düşen yapıda çok parçalı ve bazı ülkelerin artan gücü dikkatlerden kaçmıyor. Birlik’i oluşturan devletler arasındaki problemler su yüzüne çıkarken, Brüksel’deki bürokrasinin de sorunlara çözüm bulma noktasında yetersiz kalması, eleştiri oklarının hedefi haline getirdi. AB’nin yaşadığı varoluşsal sorunlar, 21. yüzyılın üçüncü on yıllık dönemine girildiğinde iyice su yüzüne çıktı. Avrupa Komisyonu’nun Kovid-19 aşı tedariğinde içine düştüğü kriz, Brüksel’in önemli sınamalar karşısında yetersiz kaldığını gösterdi. Öte yandan Birlik’in iç ve dış politikasının belirlenmesinde Almanya ve Fransa gibi ülkelerin ağırlığının artması da krizin diğer boyutunu oluşturuyor.

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DÜNYA AB hakkından fazla aşı istiyor

AŞIDA SINIFTA KALDI

Ocak ayında AB’nin ilaç şirketleri, ABD ve İngiltere’yle yaşadığı aşı savaşı, Brüksel’in karşı karşıya kaldığı krizlerde çözüm bulma potansiyelinin ve yeteneğinin sorgulanmasına neden oldu. AB’nin yürütme gücünü elinde tutan Avrupa Komisyonu bu tartışmalarda hedefe kondu. Komisyonun Alman başkanı Ursula Von Der Leyen, aşı meselesini hafife almak ve yönetememekle itham edilirken, istifa çağrılarıyla karşı karşıya kaldı. Hatırlanacağı üzere, ABD ve İngiltere’nin 27 AB üyesi ülkeye göre aşılamada hızla ilerlemesi, Birlik kapsamında kriz çıkarmış, birçok üye ülke Çin ve Rus aşılarını elde etmek için harekete geçmişti.

DÜNYA Avrupa'nın üvey evlatları

RUSYA’DA BORRELL’E ŞOK

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in Şubat ayı başındaki Rusya ziyareti de, Brüksel’in dış politika konusundaki yetkinliğinin sorgulanmasına neden oldu. Borrell’in ziyaretine denk gelecek şekilde Avrupalı diplomatların Rusya’dan sınır dışı edilmesi ve ortak basın konferansı sırasında Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un AB’yi hedef alan “Güvenilmez ortak” sözleri karşısında Borrell’in aciz kalması AB içinde tartışmaları beraberinde getirdi. Borrell, Rusya ziyaretine iyi hazırlık yapmadığı belirtildi ve istifası gündeme geldi.

FOTOĞRAF 6 Dünyada hızla yayılmaya devam eden ve mutasyona uğrayan koronavirüsü önleyebilmek için dünyanın dört bir yanından devletler milyonlarca doz aşı sipariş ederken, Türkiye'de de aşılama başladı. Türkiye'nin Kovid-19 aşı programı dünya medyasında gündem oldu. Türkiye'nin aşılama konusundaki hızıyla ilgili dünya basınına yansıyan haberlerde, Türkiye'nin bir günde yaptığı aşı, Fransa'nın ilk üç haftada yaptığı aşılamadan daha fazla ifadeleri yer aldı. Haberde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Ülke çapında aşılama programlarının uygulanmasında deneyimli bir ülkeyiz. Salgına karşı verdiğimiz savaşı birlikte kazanacağız ifadelerine de yer verildi. Haberde, bazı AB ülkelerinin milyonlarca doz sipariş ettikleri Pfizer ve BioNTech aşısının ülkelerine tedarikini beklediği belirtilerek; Çinli ilaç firması Sinovac'ın aşısının uygulandığı Türkiye'de, ilk iki günde 500 binden fazla insanın aşılandığı aktarıldı. Türkiye'de programın ilk gününde, Fransa'nın neredeyse ilk üç haftasında yaptığı aşılamadan daha fazla kişiyi aşıladığının da altı çizildi. Haberde, altı AB hükümetinin, Avrupa Komisyonu'na gönderdikleri bir mektupta, Komisyon'dan aşı teslimatlarında istikrar ve şeffaflık sağlamak için Pfizer-BioNTech'e baskı yapmasını istediği belirtildi. İsveç, Danimarka, Finlandiya, Litvanya, Letonya ve Estonya Sağlık Bakanları tarafından imzalanan mektupta Bu durum kabul edilemez. Planlanan aşılama programlarını etkilemekle kalmıyor, aynı zamanda aşılama sürecinin güvenilirliğini de azaltıyor ifadelerinin yer aldığı bildirildi. Haberde, Belçika'nın, bu ay içerisinde yapılması planlanan Pfizer aşısı dozlarının yalnızca yarısını almayı beklediği belirtilirken, Litvanya'nın aşı talebini, Şubat ortasına kadar yarıya indireceği açıklandı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in, Pfizer ile görüştüğünü ve planlanan teslimatların bu yılın ilk çeyreğinde yapılacağına dair güvence aldığını söylediği belirtildi. Dünya bizi konuşuyor: Türkiye'nin bir günde yaptığı aşıyı Fransa 3 haftada yaptı Türkiye'de uygulanmaya başlayan koronavirüs aşı programı, dünya gündeminde geniş yer buldu. Türkiye'nin başarısına dikkat çekilen haberlerde, "Türkiye'nin 1 günde yaptığı aşıyı Fransa 3 haftada yaptı" ifadelerine yer verildi.

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