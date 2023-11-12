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Dünya

AB'den Gazze çağrısı: Çatışmalara derhal ara verilmeli

Avrupa Birliği (AB) tarafından işgalci İsrail'in Gazze'de devam eden ve soykırıma varan saldırılarına yönelik yapılan açıklamada, çatışmalara derhal ara verilmesi ve insani koridorların oluşturulması çağrısında bulunuldu.

Muhammet Emre Kömürcü
Muhammet Emre Kömürcü
21:54 - 12/11/2023 Pazar
Güncelleme: 00:28 - 13/11/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Açıklamada, hastanelerin ve sivillerin canlı kalkan olarak kullanılamayacağı belirtildi.

Açıklamada, hastanelerin ve sivillerin canlı kalkan olarak kullanılamayacağı belirtildi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in AB adına yaptığı açıklamada, "AB, Gazze'de derinleşen insani kriz konusunda ciddi endişe duymaktadır. AB, insani yardımın Gazze halkına güvenli şekilde ulaşabilmesi için çatışmalara derhal ara verilmesi, sınır geçişlerinde kapasitenin arttırılması ve özel bir deniz yolu da dahil olmak üzere insani yardım koridorlarının oluşturulması çağrılarına katılmaktadır." ifadesi yer aldı.


İsrail'in "uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuka uygun olarak" kendini savunma hakkı bulunduğu açıklamada, "AB, insani yardım koridorları ve insani ihtiyaçlara yönelik duraklamalar dahil olmak üzere gerekli tüm tedbirlerin alınması yoluyla insani yardımların muhtaç durumdakilere hızlı, güvenli ve engelsiz bir şekilde ulaştırılması çağrısında bulunur." değerlendirmesinde bulunuldu.


Açıklamada, tüm rehinelerin serbest bırakılması için Hamas'a yapılan çağrı yinelendi, hastanelerin ve sivillerin canlı kalkan olarak kullanılamayacağı belirtildi ve şöyle devam edildi:


"Sivillerin çatışma bölgesini terk etmelerine izin verilmelidir. Bu çatışmalar hastaneleri ciddi şekilde etkilemektedir ve sivillerle sağlık personeline korkunç zarar vermektedir. AB, uluslararası insancıl hukukun hastanelerin, tıbbi malzemelerin ve hastanelerdeki sivillerin korunmasını şart kıldığını vurgulamaktadır. Ayrıca hastanelere en acil tıbbi malzemelerin derhal sağlanması ve acil tıbbi bakıma ihtiyaç duyan hastaların güvenli bir şekilde tahliyesi gerekmektedir. Bu bağlamda İsrail'i sivillerin korunmasını sağlamak üzere azami itidal göstermeye çağırıyoruz."


#Avrupa Birliği
#Gazze
#İsrail
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