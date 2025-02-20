AB'den Ukrayna'da çifte adım

Adım, ABD'nin Avrupasız ve Ukrayna'sız, Rusya ile masaya oturduğu bir dönemde geldi. Politico dergisinin üç Avrupa diplomata dayandırdığı habere göre, Avrupa Birliği üyesi ülkeler, Rusya ile ABD arasında başlayan müzakerelerin ışığında, Ukrayna’ya önemli bir askeri yardım paketi hazırlığı içinde. Bu yardım paketi, altı milyar avrodan az bir miktar içermeyecek şekilde planlanıyor. Haberde, “Avrupa Birliği ülkeleri, ABD’nin aracılığıyla Rusya ile müzakerelerin başlangıç aşamasında Kiev’in stratejik konumunu güçlendirmeyi hedefleyerek, Ukrayna’ya altı milyar Eurodan az olmamak üzere bir askeri yardım paketi hazırlıyor” ifadelerine yer verildi. Politico, hazırlanan askeri yardım paketinin hava savunma sistemleri ve 1,5 milyon top mermisi gibi kritik unsurlar içerebileceğini bildiriyor. Bu yardımın, 24 Şubat’ta Avrupa Komisyonu’ndan bir heyetin Kiev’i ziyaret etmeden önce sunulması bekleniyor.