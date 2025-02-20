AB'den Ukrayna'da çifte adım

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'da ateşkes tartışmaları devam ederken Kiev yönetimine destek sunarak 6 milyar avroluk askeri yardım paketini duyurdu.
Adım, ABD'nin Avrupasız ve Ukrayna'sız, Rusya ile masaya oturduğu bir dönemde geldi. Politico dergisinin üç Avrupa diplomata dayandırdığı habere göre, Avrupa Birliği üyesi ülkeler, Rusya ile ABD arasında başlayan müzakerelerin ışığında, Ukrayna’ya önemli bir askeri yardım paketi hazırlığı içinde. Bu yardım paketi, altı milyar avrodan az bir miktar içermeyecek şekilde planlanıyor. Haberde, “Avrupa Birliği ülkeleri, ABD’nin aracılığıyla Rusya ile müzakerelerin başlangıç aşamasında Kiev’in stratejik konumunu güçlendirmeyi hedefleyerek, Ukrayna’ya altı milyar Eurodan az olmamak üzere bir askeri yardım paketi hazırlıyor” ifadelerine yer verildi. Politico, hazırlanan askeri yardım paketinin hava savunma sistemleri ve 1,5 milyon top mermisi gibi kritik unsurlar içerebileceğini bildiriyor. Bu yardımın, 24 Şubat’ta Avrupa Komisyonu’ndan bir heyetin Kiev’i ziyaret etmeden önce sunulması bekleniyor.
RUS GÖLGE FİLOSU HEDEFTE
Öte yandan AB üyesi ülkeler, Rusya'dan alüminyum ithalatını yasaklayan ve Rus gölge filosunu hedef alan yeni yaptırımlarda anlaştı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AB ülkelerinin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 24 Şubat'taki yıl dönümü nedeniyle hazırlanan 16'ncı yaptırım paketinde uzlaştığını açıkladı. Paketle, AB'nin Rusya'nın gölge filosundaki gemileri hedef aldığını ve ülkeye yeni ithalat ve ihracat yasakları uygulayacağını belirten von der Leyen, "16. yaptırım paketimiz konusundaki anlaşmayı memnuniyetle karşılıyorum" ifadesini kullandı. Von der Leyen, yaptırımların çevresinden dolaşılmasına karşı da önlem aldıklarına işaret ederek, Kremlin'e baskıyı sürdürmeye kararlı olduklarını bildirdi. Ayrıntıları paylaşılmayan yeni yaptırımlar kapsamında Rus alüminyum ürünlerinin AB'ye ithalatına aşamalı yasak getirilecek ve ham petrol satışlarını hedef alan önlemler daha katılaştırılacak. Rusya'nın kısıtlamaları aşarak ham petrol ihracı için kullandığı 73 gölge filo tankeri, bazı Rus bankaları ile çok sayıda birey ve şirket yaptırım listesine eklenecek. AB, savaş nedeniyle şimdiye kadar Rusya'ya yönelik 15 yaptırım paketini hayata geçirdi.