ABD’li general: Çin’le 2 yıl içinde savaşabiliriz

ABD Hava Kuvvetleri’nin önde gelen generallerinden Mike Minihan’ın, emrindeki askerlere gönderdiği bildiride 2025 yılında Çin’le savaşa girebileceklerini bildirdiği ortaya çıktı. NBC News’in ele geçirdiği bildiride Minihan’ın Tayvan krizine vurgu yaparak, “Umarım yanılıyorumdur. İçgüdülerim bana 2025’te savaşacağımızı söylüyor” dediği belirtildi. Hem Tayvan’da hem de ABD’de 2024 yılında başkanlık seçimleri olduğunu, bu yüzden Washington’ın dikkatinin bölgede olmayacağını savunan general, bunun Çin Devlet Başkanı Şi Cinping için Tayvan konusunda hamle yapmak için bir fırsat yaratacağını söyledi.