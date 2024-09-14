ABD'li hava yolu şirketi işgalci İsrail'in üzerini 'Filistin toprakları' ile çizdi

Terör devleti İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda en az 16 bin 715'i çocuk, 11 bin 308'i kadın olmak üzere 41 bin 182 Filistinli öldü, 95 bin 280 kişi yaralandı.
İşgalciler, soykırım saldırılarını tüm dünyanın tepkisine rağmen sürdürürken en büyük desteğini ise ABD'den alıyor.
Maddi ve silah yardımının yanında medyada da destek gören siyonist katil İsrail'e beklemediği vurgun da ABD'den geldi.
İşgalcilerin eli kanlı ortağı ABD'de bir hava yolu şirketi açıkça Filistin'e desteğini ortaya koydu.
"Filistin toprakları" ibaresi daha büyük gösterildi
İsrail medyasında yer alan habere göre, ABD'de düşük maliyetli bir şirket olarak faaliyet gösteren JetBlue Hava Yolları, uçak içi haritasını güncelleyerek "İsrail" kelimesinden çok daha büyük metinle "Filistin Toprakları" kelimesini gösterdi; hatta bu kelime tüm İsrail'in üzerine bindirildi.
Öte yandan söz konusu haritada İsrail tarafından işgal altında tutulan Golan Tepeleri'nin de terör devleti sınırları içerisinde gösterilmediği de belirtildi.