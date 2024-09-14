|
Dünya

ABD'li hava yolu şirketi işgalci İsrail'in üzerini 'Filistin toprakları' ile çizdi

Terör devleti İsrail'in eli kanlı ortağı ABD'de bir hava yolu şirketi dikkat çeken bir karar uyguladı. Firma, uçak içi haritasını güncelleyerek "İsrail" kelimesinden çok daha büyük metinle "Filistin Toprakları" kelimesini gösterdi.

Semih Bozkuş
23:41 - 14/09/2024 Cumartesi
Güncelleme: 00:03 - 15/09/2024 Pazar
Yeni Şafak
ABD'li JetBlue Hava Yolu şirketi, uçak içi haritalarındaki Filistin haritasını öne çıkardı.
ABD'li JetBlue Hava Yolu şirketi, uçak içi haritalarındaki Filistin haritasını öne çıkardı.

Terör devleti İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda en az 16 bin 715'i çocuk, 11 bin 308'i kadın olmak üzere 41 bin 182 Filistinli öldü, 95 bin 280 kişi yaralandı.

İşgalciler, soykırım saldırılarını tüm dünyanın tepkisine rağmen sürdürürken en büyük desteğini ise ABD'den alıyor.

Maddi ve silah yardımının yanında medyada da destek gören siyonist katil İsrail'e beklemediği vurgun da ABD'den geldi.

İşgalcilerin eli kanlı ortağı ABD'de bir hava yolu şirketi açıkça Filistin'e desteğini ortaya koydu.

"Filistin toprakları" ibaresi daha büyük gösterildi

İsrail medyasında yer alan habere göre, ABD'de düşük maliyetli bir şirket olarak faaliyet gösteren JetBlue Hava Yolları, uçak içi haritasını güncelleyerek "İsrail" kelimesinden çok daha büyük metinle "Filistin Toprakları" kelimesini gösterdi; hatta bu kelime tüm İsrail'in üzerine bindirildi.

Öte yandan söz konusu haritada İsrail tarafından işgal altında tutulan Golan Tepeleri'nin de terör devleti sınırları içerisinde gösterilmediği de belirtildi.


Çadırlara sığınan Filistinli Müslümanlar Siyonistlerin bombalarından oluşan dev çukurlarda şehit oluyor

Siyonist İsrail askerleri Deyr Belah kentinde yerlerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadırların bulunduğu bölgeyi hedef aldı. Patlama sesinin duyulmasının ardından bölgeye gelen Filistinliler ve kurtarma ekipleri, işgalci bombalarının dev çukurlar oluşturduğunu fark etti. Bölgedeki yerel gazeteciler tarafından kaydedilen görüntülerde 5-10 metre arasında çukurların oluştuğu görüldü. Siyonist ordu geçtiğimiz günlerde Han Yunus'ta bulunan El Mevasi bölgesine hava saldırısı düzenlemiş, defalarca yerinden edilmiş Filistinli sivillerin yaşadığı çadırları bombalayan işgalciler, 7 Ekim'den bu yana en büyük katliamlarından birini yapmıştı. Her biri 1 tonluk 5 füzenin bölgeye isabet etmesi 20'den fazla çadırı yok ederken, bombaların etkisiyle 9-10 metre derinliğinde çukurlar oluşmuştu.


#Filistin
#Gazze
#Golan Tepeleri
#İsrail
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Torba yasada taşerona kadro, 3600 ek gösterge, TYP, ev hanımlarına emeklilik şeması oluştu