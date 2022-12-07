Dünya ABDnin Georgia eyaletinde ikinci tura kalan seçimleri Demokratlar kazandı
AMERİKA

ABD'nin Georgia eyaletinde ikinci tura kalan seçimleri Demokratlar kazandı

ABD'nin Georgia eyaletinde ikinci tura kalan seçimi, resmi olmayan sonuçlara göre Demokratların kazanmasıyla, Senato'daki dağılım 51 Demokrat, 49 Cumhuriyetçi şeklinde oldu.

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Haber Merkezi AA
ABDnin Georgia eyaletinde ikinci tura kalan seçimleri Demokratlar kazandı
Foto/arşiv

Associated Press'in (AP) açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Warnock, Cumhuriyetçi rakibi Herschel Walker'a karşı yarışı kazandı.

Öte yandan, ABD Başkanı Joe Biden da Arizona ziyareti dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamada, "Georgia'yı biz kazanacağız." mesajını verdi.

ABD'de 8 Kasım'da yapılan ara seçimlerde Warnock yüzde 49,4, Walker yüzde 48,5 oyda kalmıştı.

Eyalet yasalarına göre yüzde 50 barajının aşılması gerektiğinden seçimler ikinci tura kalmıştı.

Georgia seçimi, Senato’daki kontrolü etkilemiyor

Eyalette ikinci tur seçimde sonuç ne olursa olsun Demokratlar, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in eşitlik bozma oyu sayesinde 100 üyeli Senato'da 50 sandalyeye sahip oldukları için çoğunluğu garantilemişti.

Georgia'yı da Demokratların almasının ardından Senato'daki denge 51 Demokrat-49 Cumhuriyetçi şeklinde sürecek.

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