Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

10:2720/12/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Brent petrolün varili dün 59,40 dolardan işlem görmüştü.
Brent petrolün varili dün 59,40 dolardan işlem görmüştü.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 8 azalarak 406'ya geriledi.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 13-19 Aralık tarihleri arasında bir önceki haftaya göre 8 azalarak 406 oldu.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda 77 azaldı.

Perşembe gününü 59,82 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 60,47 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 56,52 dolar düzeyinde kapattı.

WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 56 dolar seviyesinde tamamlamıştı.



#Baker Hughes
#ABD
#petrol
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
11. YARGI PAKETİ SON DURUM 20 ARALIK 2025: 11. Yargı Paketi Meclis'ten geçti mi, ne zaman onaylanacak? İnfaz düzenlemesi...