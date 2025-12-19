Trump ilaç fiyatlarını daha da düşürmeyi hedefliyor: Firmalarla anlaşmaya varıldı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın açıklamasında ilaç firmalarıyla ücretlerin daha da düşürülmesine yönelik yaptığı yeni anlaşmalara ilişkin konuştu. Yaptığı açıklamada, ülkedeki en büyük 17 ilaç üreticisi firmadan 14'ü ile ilaç fiyatlarını düşürme konusunda anlaşmaya vardıklarını bildirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, dokuz ilaç firmasıyla yaptıkları yeni anlaşmalarla ülke genelindeki ilaç fiyatlarını daha da düşürmeyi hedeflediklerini söyledi.
ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, ilaç fiyatlarıyla ilgili yeni anlaşmaları kamuoyuna duyurdu.
ABD'de ilaç fiyatlarının birçok Batılı ülkeye kıyasla çok yüksek olduğunu dile getiren Trump, ilaç fiyatlarını dünya genelindeki ortalamalar seviyesine yaklaştırmaya çalıştıklarını kaydetti.
Trump, bugün vardıkları anlaşmalarda Amgen, Boehringer Ingelheim, Bristol Myers Squibb, Genentech, Gilead Sciences, GSK, Merck & Co., Novartis ve Sanofi ilaç firmalarıyla ürettikleri bazı ilaçların fiyatlarını düşürme konusunda mutabakata vardıklarını belirtti.
Son anlaşmalarla ülkedeki en büyük 17 ilaç üreticisi firmadan 14'ü ile ilaç fiyatlarını düşürme konusunda anlaşmaya vardıklarını bildiren Trump, bunun ABD vatandaşları için çok önemli bir ekonomik kazanım anlamına geldiğini vurguladı.
ABD Başkanı Trump, Kuzey Carolina'da yerel saatle akşam yapacağı konuşmanın ardından yılbaşı tatilini geçirmek üzere Florida'ya gidecek.