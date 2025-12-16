Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Maduro ABD'ye çarpıcı mesaj: 'Savaş kışkırtıcısı çılgınların ellerini bağlayacak'

Maduro ABD'ye çarpıcı mesaj: 'Savaş kışkırtıcısı çılgınların ellerini bağlayacak'

09:4716/12/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Maduro - Trump (Arşiv)
Maduro - Trump (Arşiv)

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD halkının barıştan yana olduğunu ve ülkesine karşı olası bir savaşa izin vermeyeceğini söyledi. Maduro, "ABD kamuoyunun bu tür senaryolara izin vereceğine inanmıyorum. Biliyorum ki ABD halkı, Güney Amerika'da petrol için savaş çıkarmak isteyen savaş kışkırtıcısı çılgınların ellerini bağlayacaktır." dedi.

Özel bir televizyon kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Maduro, ABD'nin Karayipler bölgesindeki askeri hareketliliğine ve Şili'deki devlet başkanı seçiminin sonuçlarına değindi.

ABD'de bazı çevrelerin Venezuela ile "akıl dışı bir savaş" başlatmak istediğini öne süren Maduro,
"ABD kamuoyunun bu tür senaryolara izin vereceğine inanmıyorum. Biliyorum ki ABD halkı, Güney Amerika'da petrol için savaş çıkarmak isteyen savaş kışkırtıcısı çılgınların ellerini bağlayacaktır."
ifadelerini kullandı.

"Petrol için dökülen kana hayır"

Konuşmasının bir bölümünde İngilizce de konuşan Maduro, ABD halkına seslendi:

"Dünyanın her yerindeki kin dolu insanlar ve emperyalistler bu öfkeyi bırakmalı. Endişelenmeyin, mutlu olun. Çılgın bir savaşa hayır, petrol için dökülen kana hayır. Bu, Kuzey Amerika Birleşik Devletleri'nin sevgili halkına mesajımızdır."

ABD'deki işçi hareketlerinin, dini toplulukların ve siyasi çevrelerin barışın değerini bildiğini savunan Maduro, bu kesimlerin Venezuela'ya saygının öneminin de farkında olduğunu söyledi.

Bu arada Maduro, ABD'nin Venezuela'ya ait bir petrol tankerine el koymasına tepki gösteren ve yürüyüşlerle bunu protesto eden Venezuelalılara da teşekkür etti.

Şili'de pazar günü düzenlenen devlet başkanı seçimini kazanan aşırı sağcı Jose Antonio Kast'ın, ülkesinde yaşayan Venezuelalıların sınır dışı edilebileceği yönündeki açıklamalarına da tepki gösteren Maduro, Şili'deki Venezuelalılara ülkelerine dönmeleri çağrısında bulundu.

Kast'ı "Pinochet hayranı" (askeri diktatör) olarak nitelendiren Maduro, "Şili'de yaşayan, çalışan ve vergi veren Venezuelalılara dokunma. Onları rahat bırak, seni Caracas'tan uyarıyorum, Venezuelalıların kılına dokunma, aksi halde kurursun." diye konuştu.

Şili'de düzenlenen devlet başkanı seçimini 2. turda aşırı sağın adayı Kast 16 puan farkla kazanmıştı.




#ABD halkı
#barış çağrısı
#Devlet Başkanı Nicolas Maduro
#Şili'deki seçimler
#Venezuela
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2. ARA TATİL TARİHLERİ 2025: 2. dönem ara tatil ne zaman yapılacak, tarihler açıklandı mı?