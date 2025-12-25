ABD'nin vize yasağına Nijer'den misilleme: Tamamen yasaklandı

ABD Başkanı Donald Trump, 16 Aralık’ta ABD’nin bu yıl 12 ülkenin vatandaşlarına uygulamaya başladığı seyahat yasaklarını genişleterek listeye yeni ülkeler ekleyen yeni bir kararnameye imza atmıştı. Beyaz Saray tarafından yayımlanan açıklamada, vatandaşlarına seyahat yasağı uygulanmaya başlanacak ülkelerin Burkina Faso, Mali, Nijer, Güney Sudan ve Suriye olacağı duyurulmuştu. ABD’nin ülke olarak resmen tanımadığı Filistin tarafından çıkarılan seyahat belgelerini kullananlara da yasak uygulanacağı kaydedilmiş, ayrıca daha önce seyahat kısıtlamalarına tabii olan Laos ve Sierra Leone vatandaşlarının da bundan böyle tam kapsamlı seyahat yasağına alınacağı belirtilmişti.